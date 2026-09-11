Ayoni Santos, cuma günü PSV formasıyla ilk resmi dakikalarını oynayacak. Sparta Rotterdam’dan gelen Yeşil Burunlu oyuncu, Helmond Sport - Jong PSV maçında sağ kanatta ilk 11’de başlıyor.

Santos için bu, Eerste Divisie’deki ilk maçı olacak. Çok yönlü sağ ayaklı oyuncu daha önce yalnızca Eredivisie’de (Sparta) ve Tweede Divisie’de (Jong Sparta) forma giydi.

21 yaşındaki yetenek, eylül ayının başında PSV’de tanıtıldı. PSV, Het Kasteel’e 5 ila 5,5 milyon euro ödedi. Böylece Sparta, kulüp tarihindeki en yüksek bonservis gelirine ulaştı.

Santos, geçen hafta sonu teknik direktör Peter Bosz’un Ajax karşısındaki maç kadrosunda ilk kez yer aldı. Bosz, oyuncuyu hafta içindeki Shakhtar Donetsk maçının Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil etti. Ancak henüz A takımda süre almadı.

Helmond Sport ile Jong PSV arasındaki maç saat 20.00’de başlayacak. Eindhoven ekibinin gelecek vaat eden takımı, Eerste Divisie’de yeni sezona altı maçta topladığı 11 puanla iyi bir başlangıç yaptı. Helmond ise beş maçta beş puan topladı.

Jong PSV’nin ilk 11’i: Smolenaars; Penso, Bresser, Merién, Verhulst; Mulders, Cornecion, Sidibé; Santos, Jones, Kluit.



