PSV'nin ilk yaz transferi neredeyse tamamlandı

Voetbal International'ın haberine göre, Niek Schiks önümüzdeki sezon PSV tarafından RKC Waalwijk'e kiralanacak. Ayrıca, 22 yaşındaki kalecinin Eindhoven'da 2027'ye kadar süren sözleşmesi uzatılacak.

Schiks'in kiralanması tamamen beklenmedik bir gelişme değil. Mart ayında transfer muhabiri Mounir Boualin, Waalwijk kulübünün Schiks'e büyük ilgi gösterdiğini bildirmişti. Şimdi bu transfer gerçekten gerçekleşecek gibi görünüyor.

Schiks, ülke şampiyonu takımın altyapı takımlarında yetişti ve son dört yıldır düzenli olarak genç takımda forma giyiyor; geçen sezon bu takımda 20 kez kaleyi korudu.

Matej Kovár ve Nick Olij'in sakatlıkları nedeniyle, kaleci 8 Şubat'ta FC Groningen'e karşı kazanılan maçta (1-2) A takımdaki ilk maçına çıktı. Schiks, 2-1 kaybedilen FC Volendam maçında da kaleyi korudu.

RKC'de yeni bir kaleciye acil ihtiyaç var. Yanick van Osch, Tom Bramel ve Luuk Vogels'in sözleşmeleri sona eriyor.

Schiks, geçen sezon Keuken Kampioen Divisie'de altıncı sırada yer alan takımda, özellikle Mark Spenkelink ile rekabet etmek zorunda kalacak. Spenkelink, geçen sezon RKC'nin birinci kalecisiydi.

Bu geçici transferle Schiks, Jeroen Zoet ve Jesper Uneken gibi isimlerin izinden gidiyor. Onlar da PSV tarafından RKC'ye kiralanmıştı.