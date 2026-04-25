"PSV'nin İbiza'ya gitmesi pek hoş değil ve biraz da kibirli bir hareket"

PSV'nin bu hafta sonu İbiza'da kalması, futbolsever Hollanda'da dedikoduları alevlendirdi. Leon ten Voorde, Eindhoven'lı şampiyonu, Vriendenloterij Eredivisie'deki diğer kulüplere karşı "kibirli davranış" sergilemekle suçluyor.

Ten Voorde, bölgesel gazete Tubantia'daki köşe yazısında, "Sezonun ortasında ve bir maç haftasında PSV'nin yaptığı bu gezi, elbette biraz aşağılayıcı bir yanı var" diye analiz ediyor.

"Özellikle Feyenoord ve Ajax için, ki bu iki takım kağıt üzerinde hala tırmanışta olan rakipler ve FC Twente ile NEC'i bir türlü geçemiyorlar, oysa şampiyon çoktan duşunu alıp otelde dinleniyor," diyor FC Twente gözlemcisi, ki kendisi Perşembe günü PSV'nin PEC Zwolle'yi 6-1 gibi bir skorla yendiğini izlemişti.

Ten Voorde, PSV'nin İbiza'ya gitmesinin "pek de şık" olmadığını düşünüyor. "Hatta buna biraz kibirli bile denebilir. Ama ne yaparsınız: diğerleri bu kadar başarısız olursa, ekstra tatil günleri size altın tepside sunulur ve toplu sözleşmeye göre bunlar belirli bir tarihe kadar kullanılması gerekir."

Twente taraftarı, yazısının sonunda bir PSV veteranına odaklanıyor. "Önümüzdeki günlerde Ivan Perisic'i arayanlar, şüphesiz en çok şanslarını otelin spor salonunda bulacaklar. 37 yaşındaki Hırvat, yazın küçük bir turnuvada daha oynayacak."

Ardından PSV'nin bir başka tanınmış ismiyle bir karşılaştırma yapıyor. "Joey Veerman'ın bu hafta sonu en azından bunu hesaba katmasına gerek yok."