Transfermarkt gazetecisi Mounir Boualin’in haberinin ardından Eindhovens Dagblad yazarı Rik Elfrink’in doğruladığı üzere PSV, Ayoni Santos için Sparta Rotterdam’a resmi teklif yaptı. Eindhoven ekibinin teklifi doğrudan reddedildi.

PSV, bu hafta Couhaib Driouech’in Celta Vigo’ya gitmesine izin verdi ve bu nedenle hücum hattına takviye arıyor. Hem sol kanatta hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen Santos (21), Philips Stadyumu’nda hayal edilen aday olarak görülüyor.

“Birkaç milyon” avroluk ilk teklif Sparta tarafından çöpe atıldı. Kasteelheren, sözleşmesi 2029 yılının ortasına kadar devam eden Santos için yaklaşık 5 ila 5,5 milyon avro gelir elde etmek istiyor.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nda şu ana kadar bir kez forma giyen Santos, altyapısından yetiştiği Sparta’nın A takımında şimdiye dek 32 maça çıktı. Geçen hafta FC Utrecht’e karşı oynanan ve 3-3 biten maçta bir dizi etkileyici hareketiyle dikkat çekti.

PSV’nin transferi sonuçlandırmak için 2 Eylül saat 23.59’a kadar süresi var, çünkü Hollanda’da transfer dönemi o zaman kapanıyor. Ancak transferin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belirsiz, zira kulüpler geçen yıl Marvin Young konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

Son şampiyon aynı zamanda Sami Ouaissa’nın transferi için de yoğun mesai harcıyor, ancak kulüpler arasında henüz bir anlaşma yok. Kişisel şartlarda anlaşma sorun olmayacak: Ouaissa bu adımı atmak istiyor.

Bunun yanı sıra Joël van den Berg ile Esmir Bajraktarevic’in de kulüpten ayrılması bekleniyor. Eindhovens Dagblad’a göre son adı geçen oyuncunun PSV’den ayrılmasına izin verilecek, özellikle de Ouaissa Eindhoven’a gelirse.

Jong PSV oyuncusu Van den Berg (19), yaklaşık dört milyon avroyu gözden çıkarabileceği belirtilen Celtic’in ilgisini çekiyor. Ancak henüz somut bir teklif söz konusu değil. Merkez orta saha oyuncusunun PSV ile sözleşmesi 2028 yılının ortasına kadar devam ediyor.



