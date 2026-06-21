PSV’nin 2026 yaz transfer dönemi için altı önceliği

PSV, Vriendenloterij Eredivisie’de mutlak bir hakimiyet sergiliyor; ülkenin güneyindeki başarılı futbol vizyonunun en somut kanıtı ise üst üste kazanılan üç şampiyonluk. Elbette başarının bir bedeli de var, zira bu yaz birçok büyük ismin Eindhoven’dan ayrılacağı görülüyor. Bu nedenle, teknik direktör Peter Bosz ve teknik direktör yardımcısı Earnest Stewart için Philips Stadyumu’nda, hem Hollanda’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde yine en iyi kadroyla sahaya çıkabilmek için yapılacak çok iş var.

Stewart, geçen yaz transfer bütçesinden 60 milyon avrodan fazlasını PSV’nin her pozisyonunu kapsamlı bir şekilde güçlendirmek için harcadı. Bu tutarın 20 milyon avrosu, forvetler Ruben van Bommel ve Alassane Pléa için ayrılmıştı; ancak bu iki oyuncu, sürekli sakatlık sorunları nedeniyle Bosz’un kadrosunda sadece ikincil bir rol üstlendi. Sezon ortasında transfer edilen Myron Boadu, derin forvet pozisyonunda beklentileri karşılayamadı ve tekrar ayrılma ihtimali yüksek; Romanyalı transfer Dennis Man ise Bosz yönetiminde sağ kanat forvet pozisyonunda henüz tartışmasız bir yer edinemedi.

Matej Kovar geçen sezon epey eleştiri aldı, ancak bu eleştiriler PSV içinde kulak ardı edildi. Çek kaleci, kış transfer döneminde Bayer Leverkusen’den beş ila yedi milyon euro arasında bir bedelle kalıcı olarak transfer edildi ve Nick Olij ile rekabet etmekten endişe duymasına gerek yok. Toplamda 25 milyon euro ödenen Yarek Gasiorowski ve Paul Wanner, PSV’nin ilk on birine oldukça sessiz bir şekilde yerleştiler. Kiliann Sildillia, sezonun sonuna doğru sağ bek pozisyonunda giderek daha fazla öne çıktı ve geleceğin oyuncularından biri gibi görünüyor.

2025 yazında yapılan büyük yatırımlar, PSV’ye kulüp tarihindeki 27. lig şampiyonluğunu kazandırdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki macera, büyük hedeflerine rağmen grup aşamasının ardından sona erdi. Ayrıca, Eurojackpot KNVB Kupası yarı finalinde NEC'e karşı alınan utanç verici 3-2'lik yenilginin ardından, hayal edilen çifte kupa şansı da kesin olarak suya düştü.

Yeni bir transfer dönemi yaklaşıyor ve Voetbalzone, Bosz ile Stewart’ın alması gereken en önemli kararları mercek altına alıyor. Bu süreçte öncelik, çeşitli sözleşme maddeleri gereği belirli bir bedel karşılığında son şampiyon kulüpten ayrılma hakkı bulunan bazı kilit oyuncuların ayrılışının etkisini telafi etmek gibi görünüyor.

Joey Veerman’ın yerine bir yedek bulunmalı

Joey Veerman, 20 ila 25 milyon euro arasında bir bedel karşılığında PSV'den ayrılabilir. Eindhoven’da geçirdiği dört başarılı sezonun ardından ve Hollanda’nın en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Veerman için (yurtdışı) bir maceraya atılmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor. Geçen sezon Fenerbahçe ile bir anlaşma sağlanmıştı, ancak kulüp PSV ile anlaşmaya varmamıştı. Brentford da gündeme gelmişti ve son zamanlarda Volendamlı oyuncunun Inter tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Veerman, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nda oynamayacak ve bu nedenle kendini daha fazla ön plana çıkaramayacak. Yine de Serie A ve LaLiga'yı seven Veerman, yakında PSV'yi kesin olarak geride bırakacak gibi görünüyor.

Eredivisie’de ise Veerman’ın yerine geçecek bir oyuncu arayışında çeşitli seçenekler gündemde. Sven Mijnans, AZ’yi Eurojackpot KNVB Kupası’nda şampiyonluğa taşıdı ve Valentijn Driessen ile diğer birçok analiste göre Hollanda’nın en üst ligine adım atacak kadar yetenekli. Yorulmak bilmeyen Kodi Sano, ligde üçüncü sırada yer alan NEC ile rüya gibi bir sezon geçirdi ve daha önce de Eindhoven’ın radarına girmişti. Engel teşkil eden unsur ise, Nijmegen kulübünün talep ettiği 25 milyon avroluk transfer bedeli olabilir; Nijmegen kulübü, önümüzdeki Şampiyonlar Ligi ön eleme turu da göz önünde bulundurularak, bu yaz Japon orta saha oyuncusunu kesinlikle elinden çıkarmak istemiyor.

René van der Gijp, KieftJansenEgmondGijp programında PSV için bir öneride bulundu. “FC Groningen’den Youness Taha’yı da iyi bir futbolcu olarak görüyorum. İyi bir oyuncu, sol ayağı çok iyi. Gerçekten muhteşem bir sol ayağı var. Eğer Joey Veerman’ın yerine birini almanız gerekiyorsa, bu çocuğun da en az onun kadar iyi bir şutu var.” PSV, geçen sezon Championship’te yer alan Sheffield United’da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Gustavo Hamer ile anlaşmaya çok yaklaşmıştı; Hamer, şimdi Stewart ve arkadaşları için yeniden bir alternatif olabilir. Stije Resink (FC Groningen) ise hâlâ Ajax ya da başka bir üst düzey kulüp tarafından transfer edilmedi ve cazip bir teklif gelirse PSV’ye katılabilir.

Defans pozisyonlarını güçlendirin

Sergiño Dest, FC Barcelona ve AC Milan’da Avrupa’nın en üst düzey futbolunu tattı ve kısa süre önce bir Avrupa devinde yeni bir maceraya hazır olduğunu açıkladı. ABD milli takımıyla geçireceği güçlü bir Dünya Kupası, bu süreci hızlandırabilir. Dest, 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen, 23 ila 25 milyon euro arasında bir serbest kalma maddesi nedeniyle takımdan ayrılabilir. Bayern Münih, Juventus, Inter ve Premier Lig’den çeşitli kulüpler, her iki bek pozisyonunda da oynayabilen geçen sezonun yıldız oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

PSV, Dest'i normal şartlarda gelecek sezon için kadroda tutamayacağını biliyor ve bu bağlamda Arnau Martínez'e yöneliyor. Sağ bek ve stoper pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü savunma oyuncusu, küme düşen Girona'dan sadece sekiz milyon avroluk sınırlı bir transfer ücreti karşılığında alınabilir. FC Barcelona’nın altyapısında futbolu öğrenen, fiziksel olarak güçlü ve hızlı İspanyol oyuncu, iyi pas yeteneğine sahip ve taktiksel olarak da güçlü. Martínez her zaman oyun kurucu bir çözüm tercih ediyor; bu da Bosz’un kulağına müzik gibi gelmeli.

Stewart ayrıca Belçika futbol camiasında da arayışlarını sürdürüyor. Zakaria El Ouahdi, KRC Genk’te güçlü bir sezon geçirdi ve Jupiler Pro League’in en iyi Afrikalı oyuncusuna verilen Ebbenhouten Schoen ödülüne layık görüldü. En büyük ödül ise Fas’ın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesiyle geldi; ancak orada tartışmasız bir numara olan Achraf Hakimi’nin yedeği olarak görülüyor. El Ouahdi, son derece hızlı ve teknik becerisi yüksek bir sağ bek; dayanıklılığı nedeniyle aslında kanat oyuncusu olarak tanımlanması gereken bir isim. Fas milli takım oyuncusu düzenli olarak gol atıyor ve sık sık asist yapıyor.

Şampiyon takımın sol bek pozisyonu için Anass Salah-Eddine artık kesinlikle bir seçenek değil. PSV, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan bu kanat bekini AS Roma’dan sekiz milyon avroya kalıcı olarak transfer edebilirdi, ancak AS Roma ile bir anlaşmaya varamadı. Mauro Júnior, Salah-Eddine’in rolünü rahatlıkla üstlenebilir ve ayrıca orta sahaya da kaydırılabilir. Eindhovens Dagblad gazetesine göre, Mauro yaklaşık on iki milyon avroya Eindhoven’dan transfer edilebilir ve Fenerbahçe de bu durumdan haberdar. Çeşitli medya kaynakları, Türk dev kulübünün PSV’li oyuncu ile anlaşmaya yakın olduğunu bildiriyor.

Stewart, kısa süre önce Mats Rots’un adını kesin olarak listeden çıkardı. Sol bek, FC Twente’de geçirdiği güçlü bir sezonun ardından ciddi bir aday olarak gündemdeydi, ancak TSG Hoffenheim’a 16 milyon avroluk rekor bir transfer ücreti karşılığında gitmeyi tercih etti. Bir alternatif ise, daha önce bir sezon PSV forması giymiş ve AS Roma’da kenara itilmiş gibi görünen Angeliño olabilir. Manchester City, RB Leipzig ve Galatasaray gibi takımlarda forma giymiş olan bu oyuncu, fiziksel olarak güçlü, muazzam bir koşu kapasitesine sahip ve sol kanatta hücumda kesinlikle katkı sağlıyor.

Merkez savunmadaki pozisyonları güçlendirin

PSV, geçen sezon Eredivisie'de 100 gol barajını aştı. Bu çok büyük bir başarı olsa da, bazı eleştirel sesler de yükseldi. Çünkü ezici üstünlükle şampiyon olan takım, 34 lig maçında 45 gol yedi ve defansif açıdan birden fazla kez zayıflık gösterdi. Bayern, Liverpool ve Newcastle United gibi güçlü rakiplerin yer aldığı Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Kovar, sekiz maçta on üç kez kalesini havaya uçurmak zorunda kaldı. Kısmen bu nedenle Bosz’un takımının milyarlarca dolarlık turnuvadaki macerası çabucak sona erdi. Ryan Flamingo’nun Avrupa’nın en üst düzey liglerinden birinde forma giymeye açık olması nedeniyle takviye her halükarda gerekli görünüyor.

Ruud Nijstad, uzun süredir PSV’nin savunma sorunlarını hafifletmek için en güçlü adaylardan biriydi. Ancak Almelo’lu yetenekli stoper, FC Twente’de daha uzun süre kalmayı kesin olarak tercih etti ve kısa süre önce bu kulüple çok yıllık bir sözleşme imzaladı. Barcelona'da yetişen Mika Mármol, bu yılın başlarında kulüp içinde gündeme gelmişti, ancak Feyenoord'un, 24 yaşındaki stoperin sözleşmesinin yakında sona ereceği Las Palmas ile anlaşma yapmak için artık daha avantajlı bir konumda olduğu görülüyor.

Daha iyi bir seçenek muhtemelen, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona ermek üzere olan ve L'Equipe'e göre Eindhoven'dan bir teklif almış olan, henüz 18 yaşındaki savunma oyuncusu Emmanuel Mbemba'dır. PSG, bu üst düzey yeteneği kadrosunda tutmayı çok istiyor, ancak Mbemba'yı daha uzun süre kendilerine bağlamayı henüz başaramadı. Ancak rekabet oldukça şiddetli: Arsenal, VfB Stuttgart ve Sturm Graz da Fransa'nın yetenekli genç milli oyuncusu için somut adımlar atıyor. PSV'nin planı, sol ayakla oynayan ve taktiksel açıdan güçlü Mbemba'nın önce başka bir kulüpte forma giyerek tecrübe kazanmasını sağlamak, ardından da gerekli tecrübeyi edindikten sonra geri dönmesini sağlamak.

Yeni bir forvet transferi

PSV, geçen sezon forvet pozisyonunda ciddi sorunlar yaşadı. Ricardo Pepi, sakatlıklara çok yatkın olduğu ortaya çıktı ve şampiyonluk yolunda önemli maçları kaçırdı. Sakatlık sorunları, Fulham’ın 40 milyon avroya kadar çıkabilecek bir transfer için harekete geçmesini engellemedi. Milyonluk anlaşma son anda suya düştü, ancak ABD milli takımıyla başarılı bir Dünya Kupası geçirdikten sonra, Fulham ya da başka bir Premier Lig kulübünün Pepi için cüzdanını açarak geri dönmesi mümkün.

Geçen yıl transfer edilen Pléa, şu ana kadar sadece 112 dakika sahada kalabildi, ciddi bir sakatlık geçirdi ve yaşı (33) göz önüne alındığında, PSV’ye yıllarca gol kazandıracak bir forvet değil. Rakibi Boadu ise Philips Stadyumu’nun çıkış kapısına doğru yol alıyor; 25 yaşındaki Amsterdamlı oyuncu için eski tanıdığı FC Twente olası bir seçenek olarak gündemde. Guus Til, geçen sezon forvet pozisyonunda oldukça başarılı bir performans sergiledi, ancak ceza sahasında sık sık ortaya çıkan hücumcu orta saha oyuncusu olarak daha iyi bir performans sergiliyor.

Manfred Ugalde’nin hâlâ bir seçenek olup olmadığı şüpheli. FC Twente'nin eski forveti, bu yılın başlarında Spartak Moskova'dan ayrılma izni aldı, ancak 35 milyon avroluk transfer bedeli PSV için çok yüksek görünüyor. Daha uygun fiyatlı bir alternatif ise, genç yaşta Arsenal'de başarısız olan ve 2022/23 sezonunda RKC Waalwijk'e kiralanan Mika Biereth. AS Monaco’nun Polonyalı forveti fiziksel olarak güçlü, gol kokusu var ve sıklıkla maçı domine eden ve çok sayıda gol fırsatı yaratan PSV gibi bir takıma çok iyi uyum sağlıyor. Thijs Dallinga, PSV gözlemcisi Aad de Mos’un favorisi olsa da, Bologna’da forma giyen 25 yaşındaki forvetin şimdiden Eredivisie’ye dönmek isteyip istemediği bir soru işareti.

Uzun süredir sakat olan Jerdy Schouten’in yerini alacak

Orta saha oyuncusu, Nisan ayında FC Utrecht ile oynanan iç saha maçında ciddi bir çapraz bağ sakatlığı geçirdi ve bu nedenle Dünya Kupası’nı ve muhtemelen bu takvim yılının geri kalanını PSV ile kaçıracak. Genel menajer Marcel Brands, önümüzdeki dönemde transfer piyasasının uygun bir yedek bulmak için taranacağını kısa sürede ima etmişti. Veerman’ın olası halefi olarak da adı geçen Sano, şimdiden bir seçenek olarak öne çıktı. Ancak NEC, çok yüksek bir bedel talep ediyor ve PSV’nin Japon orta saha oyuncusunu Eindhoven’a getirmek için sonuna kadar gitmek isteyip istemeyeceği belirsiz. Ayrıca rekabet de oldukça şiddetli; zira VfB Stuttgart ve TSG Hoffenheim, Sano ile anlaşmayı kapmak için her an cazip bir teklif sunabilir.

Ismael Saibari’nin Yeri

PSV içinde, Fas milli takımında parlayan Ismael Saibari’nin yaklaşık 50 milyon avroya Bayern Münih’e transfer olmak üzere olması nedeniyle, Noah Fernandez’e bir şans verilmesi yönünde sesler yükseliyor. 18 yaşındaki Belçikalı yetenek, geçen sezon Bosz’un gözünde kendini kanıtlamak için düzenli olarak şans buldu ve genellikle iyi bir izlenim bıraktı. PSV’nin teknik kadrosu Fernandez’e güveniyor ve yaz transfer dönemindeki bir takviyenin genç oyuncunun gelişimine engel olmasını önlemek istiyor. Bosz, Paul Wanner’a daha hücumcu bir rol vermeyi de düşünebilir.