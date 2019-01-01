PSV, Mitroglou'nu resmen duyurdu

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Galatasaray'dan Kostas Mitroglou'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

'ın geçtiğimiz sezon 'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Yunan golcü Kostas Mitroglou, takımlarından Eindhoven'a kiralık olarak gitti.

PSV resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Yunan golcüyü kadrosuna kattıkalrını açıkladı.

MI-TRO-GLOUUUU! 🇬🇷

Give him a warm welcome 👇🏻 #MitroGoool — PSV (@PSV) August 22, 2019

It was an honor to be part of @GalatasaraySK and contribute to last season's double!

Thank you all very much for your amazing support, i'll never forget it!

Wish all the best to Galatasaray and its great fans! Keep on winning titles! #cimbom 🙏💪 pic.twitter.com/KkJregG7C0 — Kostas Mitroglou (@kmitroglou) August 22, 2019

Mitroglou imza sonrası, "PSV tercihi, benim için çok iyi bir adım. Takımıma hem Hollanda'da hem de 'nde fayda sağlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullanırken, "Galatasaray'ın parçası olmak ve geçen sezonki dublede katkımın olması benim için bir onurdur. İnanılmaz desteğiniz için çok teşekkür ediyorum, asla unutmayacağım. Galatasaray'a ve muhteşem taraftarına her şeyin en iyisini diliyorum. Kupalar kazanmaya devam edin" açıklamasıyla sarı kırmızılılara veda etti.