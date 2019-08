PSV, Mitroglou'nu resmen duyurdu

'ın geçtiğimiz sezon 'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Yunan golcü Kostas Mitroglou, takımlarından Eindhoven'a kiralık olarak gitti.

PSV resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Yunan golcüyü kadrosuna kattıkalrını açıkladı.

It was an honor to be part of @GalatasaraySK and contribute to last season's double!

Thank you all very much for your amazing support, i'll never forget it!

Wish all the best to Galatasaray and its great fans! Keep on winning titles! #cimbom 🙏💪 pic.twitter.com/KkJregG7C0