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Wessel Antes

Çeviri:

PSV milyonlara veda edebilir: Couhaib Driouech’in büyük transferi suya düştü

Transfers
PSV Eindhoven
Rangers
C. Driouech

Couhaib Driouech kariyerine yine de Rangers'ta devam etmeyecek. Eindhovens Dagblad'ın kulüp muhabiri Rik Elfrink'in cuma günü aktardığına göre taraflar son günlerde Glasgow'da anlaşmaya varamadı ve kanat oyuncusu PSV'ye geri dönecek.

24 yaşındaki hücum oyuncusu transferini tamamlamak için zaten İskoçya'daydı, ancak PSV şimdi tam 8 milyon eurodan mahrum kalabilir.

Tam olarak ne olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor, ancak Driouech her hâlükârda Eindhoven'a dönecek.

PSV, beş ay içinde dördüncü kez bir transferin suya düştüğünü görüyor. Ricardo Pepi, Adamo Nagalo ve Armando Obispo, Driouech'ten önce aynı durumu yaşamıştı.

Driouech'in PSV'de kısa süre içinde yeniden önemli bir rol üstleneceğine pek ihtimal verilmiyor. Sezonun ilk maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçırmak zorunda kaldı.

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PSV Eindhoven
PSV
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Rangers
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St. Mirren
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Ayrıca Driouech'in, genç oyuncu Amir Bouhamdi'nin gerisinde kaldığı görülüyor. Bouhamdi yakında Philips Stadı'nda yeni bir sözleşmeye imza atacak.

PSV cumartesi akşamı yeniden sahaya çıkacak. Eindhoven ekibi saat 20.00'de Excelsior deplasmanına gidecek. PSV geçen hafta sonu Fortuna Sittard ile 2-2 berabere kalmıştı.

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