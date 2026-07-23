PSV, Mauro Júnior hakkında bir anda büyük haber verdi

PSV’nin resmi kanallardan yaptığı açıklamaya göre Mauro Júnior, takımın yeni kaptanı oldu. Brabant kulübü, “Kırmızı-beyaz bir kalbe sahip Brezilyalı, artık kaptanımız” ifadelerini kullandı.

Aslında Peter Bosz’un PSV’deki kaptanı Jerdy Schouten, ancak orta saha oyuncusu ve savunmacı çapraz bağ sakatlığı yaşıyor ve şimdilik dönüşü beklenmiyor.

Bu nedenle önümüzdeki aylarda pazubendi kolunda taşıyacak isim artık Mauro Junior olacak. Orta sahada da görev yapabilen sol bek, AZ ile Johan Cruijff Schaal için oynanacak maçta pazubendi ilk kez takacak.

PSV şu anda Mauro Junior’un sözleşmesini iyileştirip uzatmak için çalışmalar yürütüyor. Mevcut sözleşmesinde 12 milyon euro serbest kalma bedeli bulunuyor ve PSV bunu kaldırmak istiyor.

Daha önce Fenerbahçe ile FC Porto, Mauro’nun hizmetleriyle yakından ilgilenmişti. Son adı geçen kulüp, geçen ay neredeyse anlaşmaya da varmıştı.

Bu nedenle PSV yönetimi bir ayrılıktan endişe ediyor ve bu maddeyi sözleşmeden çıkarmak için ileri gitmeye hazır. Mauro’nun menajerlik ekibi buna açık, ancak bunun için bir tazminat istiyor.

Rik Elfrink geçen hafta “hayli yüksek bir miktar” ifadesini kullanmıştı. Eindhoven ekibinin buna ne ölçüde onay vereceği ise soru işareti. “PSV buna kısmen yanaşmak istiyor, ancak belirli bir makuliyet ve hakkaniyet çerçevesinde.”