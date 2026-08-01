PSV transfer piyasasında hâlâ dikkat çekici derecede sakin, ancak perde arkasında gerekli takviyeler için çalışmalar sürüyor. Eindhovens Dagblad'dan Rik Elfrink'e göre Eindhoven ekibinin radarında üç önemli hedef var.

Teknik direktör Earnest Stewart, bu yaz kadroya bir sol bek, bir stoper ve bir defansif orta saha katmayı istiyor. Bu doğrultuda üç isim özellikle öne çıkıyor.

Elfrink'e göre Lutsharel Geertruida'nın transferi için "birkaç haftadır" çalışılıyor. PSV, çok yönlü savunmacıyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardı, ancak Feyenoord da Geertruida'yı transfer için ikna etmeye çalışıyor. Bu arada RB Leipzig, 20 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor.

Filip Kostic de Eindhoven'daki listenin üst sıralarında yer alıyor. Sol kanat oyuncusu, Juventus'tan ayrılmasının ardından bonservisini eline aldı, ancak birden fazla seçeneği var. Örneğin AEK Atina, Sırp oyuncuya bir sözleşme teklif etti.

PSV orta sahası için ideal takviyenin Kodai Sano olması gerekiyor. NEC forması giyen orta saha oyuncusu bu adımı atmayı kendisi de çok istiyor, menajeri José Fortez Rodriguez de olumlu yaklaşıyor, ancak istenen bonservis bedelinin yaklaşık 18 milyon avro olduğu belirtiliyor. PSV ise bunu hâlâ fazla buluyor.

Şimdilik transferlerde büyük bir aciliyet yok, çünkü Mauro Júnior, Joey Veerman ve Sergiño Dest gibi kilit oyuncular hâlâ yeni bir kulüp bulmuş değil. Mauro, cuma günü düzenlenen basın toplantısında hatta PSV'de "kesinlikle" kalacağını açıkladı. Jerdy Schouten diz sakatlığından dönene kadar takım kaptanı Brezilyalı oyuncu olacak.

Veerman ve Dest sırasıyla 20 ve 23 milyon avroya ayrılabilir, ancak ikiliyle ilgili henüz bir hareketlilik yok. Şimdilik beklemek gerekiyor. Elfrink, "Bunlar yurt dışına gitmek isteyen oyuncular, ancak daha uzun süre kalmaları durumunda da elbette sorun çıkarmazlar" dedi.