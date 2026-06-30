PSV, lig lideriyle anlaşma yaptı ve forvetini sattı

Jesper Uneken, PSV’yi kesin olarak geride bıraktı. 21 yaşındaki forvet, İsveç’in en üst liginde lider konumda bulunan Sirius kulübüyle çok yıllık bir sözleşme imzaladı. Genç forvetin yaz transferi için yaklaşık 600.000 avro ödendi.

Uneken, 2011 yılından beri PSV'de forma giyiyordu ve kulüp, ona önümüzdeki sezon A takım kadrosunda yer olmayacağını açıkça belirtmişti. PSV, Sirius'un talebi üzerine şu anda hatırı sayılır bir temel bedel alacak; bu meblağ gelecekte daha da artabilir.

Sirius, Uneken’i gelecekte cazip bir bedel karşılığında satabileceğini düşünüyor. Ancak öncelikle bu yeni transfer, İsveç’in lider takımının Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılmasını sağlamalı. Sirius, şu anda on maçta topladığı 28 puanla İsveç’te rakipsiz bir şekilde lider konumunda.

Uneken, geçen sezon RKC Waalwijk'ten kiralık olarak forma giydiği dönemde 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Fortuna Sittard, onun için 300.000 euro teklif etmişti ancak PSV'den red cevabı aldı. Excelsior ve NAC Breda da oyuncuya ilgi göstermişti.

Ancak PSV'nin yetiştirdiği forvet, şimdi İsveç Allsvenskan'da bir maceraya atılmayı tercih etti. Uneken, sağlık kontrolünden geçti ve lider takımın A kadrosuna hemen katıldı. İsveç'te yaz aylarında da maçlar oynanıyor, bu sayede sahada kendini kanıtlama şansı bulacak.

Uneken, PSV’de son sözleşme yılını geçiriyordu. Eindhoven şampiyonunda forma giyen forvet, A takımda sadece iki dakika süre aldı, ancak bu sürede hemen bir gol attı.

PSV, transfer gelirinden pay şartı koymadı, ancak gelecekte Uneken için iyi bir meblağ elde etmeyi umuyor. Uluslararası oyuncu yetiştirme kuralları gereği, gelecekteki her transfer ücretinin yüzde dördü PSV’ye aktarılacak.