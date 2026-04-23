PSV'li oyuncu transferi unutabilir gibi görünüyor: "Gerçekleştirilmesi kolay değil"

Nick Olij'in gelecek sezon da PSV'nin kalecilerinden biri olma ihtimali oldukça yüksek. 30 yaşındaki kaleci geçen hafta geleceği hakkında henüz bir karar vermediğini söylemişti, ancak Eindhovens Dagblad gazetesi Perşembe günü yazdığı haberde yaz transferinin "kolayca gerçekleşmeyeceğini" bildirdi.

PSV, geçen yaz Olij'i Sparta Rotterdam'dan 3 milyon euroya transfer etmişti. Kaleci, Eindhoven ekibinin A takımında henüz forma giymedi.

Bu nedenle, gelecek sezon da şampiyon takımda kontratı olup olmayacağı soru işareti. “Bunu henüz bilmiyorum,” dedi kendisi kısa süre önce ESPN’e. “Bu konuda henüz bir karar vermedim.”

"Bunun için birden fazla tarafın katılımı gerekiyor. Son dört haftayı iyi bitirmek ve formda kalmak istiyorum. Yaz aylarında nasıl ve ne olacağını göreceğiz."

Ancak Eindhovens Dagblad gazetesi bir transferin olası olmadığını düşünüyor. Gazeteye göre, önümüzdeki yaz bu transferin gerçekleşmesi “kolay olmayacak, çünkü PSV onun için birkaç milyon euro talep edecek”.

Bu kadar az süre aldığı bir sezonun ardından kulüplerin bu parayı ödemek isteyip istemeyeceği soru işareti. Buna ek olarak, Olij'in maaşı, geleneksel ilk üç dışında kalan Hollanda kulüplerinin ödeyemeyeceği bir seviyede.

Bu nedenle Eindhovens Dagblad, Olij'in PSV'de bir yıl daha kalmasının "kesinlikle imkansız olmadığını" sonucuna varıyor. Bu arada Peter Bosz, bu hafta başında düzenlediği basın toplantısında, Olij'in Perşembe akşamı PEC Zwolle'ye karşı oynanacak iç saha maçında şampiyon takımdaki ilk maçına çıkacağını duyurdu.

Bosz, "O, maç öncesinde her zaman ortamı canlandırmaya çalışan ve sesini yükselten az sayıdaki kişiden biri" dedi. "Oysa herkesin kendi başının çaresine bakması gerektiğini düşünebilirdi. Ama bunu yapmıyor ve tam da bu yüzden onun ilk maçına çıkmasını çok istiyorum."