PSV, Lammers’ı kadrosuna kattı: işte bonservis bedeli

Sam Lammers, Eindhoven kulübünün internet sitesinden duyurduğu üzere PSV'ye geri dönüyor. FC Twente'den gelen forvet, iki yıllık sözleşmeye imza attı ve 29 numaralı formayı giyecek. Bildirildiğine göre PSV, transfer için iki milyon avro ödeyecek.

Lammers, sözleşmeyi imzaladıktan sonra, "Bu gerçekten eve dönmek gibi hissettiriyor. Kulübün bu süre içinde hem mecazi hem de kelimenin tam anlamıyla nasıl inşa halinde olduğunu görmek inanılmaz. Tesisler açısından akademi çok büyük bir gelişim gösterdi, profesyonel takım tarafı tamamen yenilendi, stadyumdaki tüm yeniliklerden ise daha bahsetmiyorum bile. PSV yükselişte, bunu her şeyden anlıyorsunuz" diyerek sevincini dile getirdi.

Forvet, PSV'ye dönüş konusunda hiç tereddüt yaşamadı. "İlk telefon görüşmesinden itibaren iki taraf için de hisler son derece olumluydu. Benim için PSV'ye geri dönmek hiç düşünmeden alınacak bir karardı. Şu anda tüm tablo tam anlamıyla örtüşüyor. Çok büyük bir istek, yeni enerji ve hırsla geri döndüm."

Teknik direktör Earnest Stewart, "Forvet pozisyonu için güçlü bir takviye arıyorduk ve Sam hepimizin listesinde en üst sıradaydı" diye konuştu. "PSV'nin benimsediği oyun tarzına çok iyi uyuyor, çok tecrübeli, kulübü tanıyor ve kendini kanıtlamış bir golcü. Bunun yanında doğru mentaliteyi de beraberinde getiriyor ve PSV'de başarılı olmak için ne gerektiğini biliyor. Bu nedenle Sam'in Eindhoven'a dönmüş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz."

Lammers, PSV'nin yaz dönemindeki yedinci transferi oldu. Daha önce Sven Mijnans, Kodai Sano, Filip Kostic, Lutsharel Geertruida, Sami Ouaissa ve Ayoni Santos Eindhoven'a getirilmişti.

Yeni transfer, PSV altyapısından yetişti ve sonunda A takıma yükseldi. 2020'de Atalanta'ya transfer oldu. Ardından Eintracht Frankfurt, Empoli, Sampdoria, Rangers FC, FC Utrecht ve FC Twente maceraları geldi.

Lammers, cumartesi günü PSV formasıyla ilk maçına çıkabilir. Son şampiyon, o gün Ajax'a konuk olacak.