PSV, kulüpte 141 maça çıkan oyuncuyla anlaşmaya varmayacak gibi görünüyor

PSV, şimdilik Érick Gutiérrez'in açık başvurusu üzerinde durmayacak. Bu haberi Eindhovens Dagblad gazetesi muhabiri Rik Elfrink verdi.

Chivas'ın 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen hafta Eindhoven kulübüne hevesle teklifte bulunmuştu. Gutiérrez şu anda Meksika kulübünün maç kadrosunda yer almıyor.

Elfrink'in yazdığına göre PSV, bu açık teklifi kabul etmeyecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz kış, Gutiérrez tekrar Eindhoven'ın şampiyonu olan takıma teklif edilmişti.

2018 ile 2023 yılları arasında Gutiérrez, PSV formasıyla 141 maça çıktı. Ardından 36 kez milli olan oyuncu, memleketine geri döndü.

PSV'deki ilk döneminde Gutiérrez iki kez kupa kazandı. Ayrıca bir Johan Cruijff Schaal'ı da kazandı.

Gutiérrez, 2026 takvim yılı boyunca Chivas'ın maç kadrosu dışında tutuluyor. Meksikalı oyuncu, kulüp yönetimi ile bir anlaşmazlık yaşıyor.

Gutiérrez, bir röportajda geri dönmek istediğini belirtti. Ancak bu konu gündemde değil.