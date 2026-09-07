Valentijn Driessen, Abdellah Ouazane’ın cumartesi günü Ajax’ın PSV’ye karşı oynadığı Eredivisie zirve maçında (1-3) ilk 11’de yer almamasına hiçbir anlam veremiyor. De Telegraaf futbol şefine göre teknik direktör Míchel, sol kanatta Oscar Gloukh’u tercih ederek hata yaptı.

Şaşkın Driessen, pazartesi günü Kick-Off’ta, “Ouazane ve Brandt son haftalarda Ajax’ın sürprizi oldu. En büyük tehlike onlardan geliyordu. Özellikle de Godts’un ayrılığından sonra. Sonra büyük bir maça çıkıyorsun ve teknik direktör ne yapıyor? Ouazane’ı kenara çekiyor” diye yakındı.

Driessen, “Bence bu gerçekten anlaşılmaz bir karar” diyerek Ajax’ın İspanyol hocasına düşük not verdi. “Böyle bir maç için o ikiliyi bozmak... O çocuk resmen Ajax’ın geleceği. Hadi diyelim ki o çocuk performans göstermemiş olsun. Ama sonra yine Gloukh’a kalıyorsun.”

Eredivisie takipçisi, Amsterdam ekibinin ofansif orta sahası ve kanat oyuncusu için, “Gloukh bu seviyede değil. Ajax seviyesi değil ve hiçbir zaman da olmayacak” sözleriyle çok sert bir değerlendirmede bulundu. “Ajax için bir oyuncudan çok bir futsalcı.”

Eleştirel Driessen sözlerini şöyle sürdürdü: “Dest hiç bu kadar rahat etmemişti. Rahat rahat ileri çıktı. Top ayağındayken de Gloukh neredeyse hiçbir şey yapmadı. Yani sadece sol açıkta durdu.”

“Ve Dest sağ tarafta sürekli Caio Henrique’yi geçti. O adam savunma yapamıyor. Belki topla bir şeyler yapabiliyordur ama bunu çok az gördük. Ama savunma yapamıyor” diyen Driessen, Ajax’ın Brezilyalı sol beki için de oldukça eleştirel konuştu.

Ouazane, Míchel tarafından 72. dakikada oyuna alındı. Ancak bu hamle altın dokunuş olmadı; Ajax, etkili PSV’ye sonunda 1-3 mağlup oldu.