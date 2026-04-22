PSV kadrosu, Ajax ile oynanacak deplasman maçı öncesinde şampiyonluk turuna çıkıyor

PSV kadrosu, PEC Zwolle ile oynanacak iç saha maçının ardından 27. şampiyonluklarını kutlamak üzere güneşli bir yere uçacak. Bu bilgi, teknik direktör Peter Bosz tarafından Çarşamba günü Eindhoven ekibinin düzenlediği basın toplantısında açıklandı.

PSV, Perşembe akşamı VriendenLoterij Eredivisie'de PEC ile karşılaşacak. Saat 21:00'de Zwolle ekibi Philips Stadyumu'na konuk olacak.

Ardından PSV kadrosu yurt dışına seyahat edecek. Aslında bu günler izin günleriydi, ancak oyuncular birlikte yola çıkmak istediklerini belirttiler.

Bosz da onlara eşlik edecek. Başarılı teknik direktöre göre, önümüzdeki hafta sonu seçildi çünkü Ajax ile oynanacak deplasman maçının yer aldığı bir sonraki tur için yeterli süre var.

"Ondan sonra normal bir antrenman haftamız olacak. Bu normalden farksız, yani bir sonraki maça hazırlık açısından herhangi bir sorun yaratmayacak," dedi Bosz.

Ajax ve PSV, 2 Mayıs Cumartesi günü Johan Cruijff ArenA'da karşı karşıya gelecek. Amsterdam ekibi için bu, Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde çok önemli bir maç.

Şampiyonluk gezisiyle ilgili haberlerin yanı sıra Bosz, bir de ilk kez forma giyecek bir oyuncuyu duyurdu. Kaleci Nick Olij, Perşembe günü PSV'nin resmi bir maçında ilk kez kaleyi koruyacak.