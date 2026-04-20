"PSV, Joey Veerman'ın yerine onu transfer etmeli"

Valentijn Driessen, Sven Mijnans'ın AZ'de muhteşem bir gelişim gösterdiğini düşünüyor. De Telegraaf'ın futbol editörü, Pazar günü kupa zaferi kazanan AZ'nin orta saha oyuncusunun Hollanda'nın en iyi kulüplerinden birine transfer olmaya hazır olduğunu düşünüyor.

Vandaag Inside programındaki masadaki diğer konuk René van der Gijp de Mijnans hakkında övgü dolu sözler sarf ediyor. ''AZ'nin orta sahasını o taşıyor. Mijnans muazzam bir koşu kapasitesine sahip, gollerini de atıyor ve kirli işleri halletmekten çekinmiyor. Tam da aradığınız özellikler bunlar.''

Driessen, Van der Gijp'in analizine tamamen katılıyor. "Hollanda milli takımında onun gibi bir orta saha oyuncusu yok. Bahsettiğin üç özelliğe sahip hiçbir Oranje oyuncusu yok. Ancak, bu NEC'e karşıydı, FC Barcelona'ya karşı değil," diye ekliyor gazeteci.

Driessen için durum net: Mijnans bu yaz bir üst seviyeye çıkmalı. "Bence PSV'ye gitmeli. Onlar daha önce Joey Veerman'ın yedeği olarak onu istemişlerdi. PSV'nin şimdi Mijnans'ı kadrosuna katması çok mantıklı olur. Böylece hemen Şampiyonlar Ligi tecrübesi kazanabilir."

Mijnans geçen yaz PSV'ye transfer olmak üzereydi. Ancak AZ, 2028 ortasına kadar Alkmaar'da sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini engelledi. Şampiyonun bu sezonun ardından tekrar bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu.

PSV, 2025 yılında Ruben van Bommel'i AZ'den transfer etmeyi başarmıştı. Mark van Bommel'in oğlu kısa süre sonra ciddi bir diz sakatlığı geçirdi ve gelecek sezon Eindhoven'da tekrar sahalara dönecek.