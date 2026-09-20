PSV’yi pazar günü Grolsch Veste’de FC Twente’yi yenmek gibi zorlu bir görev bekliyor. Peter Bosz, geçen hafta Sparta Rotterdam’ı 4-1 yenen dizilişi büyük ölçüde koruyor, ancak Kasteelclub’a karşı hat-trick yapan Sven Mijnans’a yer vermiyor.

Matej Kovar, Sparta’nın 0-1’lik golünde iyi bir görüntü vermedi, ancak Bosz için bu kaleciyi kulübeye çekmek adına bir neden değil. PSV savunmasında da değişiklik yok: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo ve Mauro Júnior ilk 11’de.

PSV karşısında gol atan Paul Wanner ile Kodai Sano’nun, Twente maçında orta sahada kontrolü sağlaması gerekiyor. Guus Til, Eindhoven ekibinin orta sahadaki en ileri oyuncusu olacak.

Bosz, Sparta karşısında geniş çaplı rotasyona gitti ve Sven Mijnans’a santrforda şans verdi. Asıl mevkisi orta saha olan oyuncu, buna hemen bir hat-trickle karşılık verdi.

Buna rağmen Mijnans yeniden Ricardo Pepi’ye yer açıyor. Ivan Perisic (sağda) ve Ruben van Bommel (solda) de PSV hücum hattına geri dönüyor.

FC Twente muhtemel 11’i: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Bruns; Zerrouki, Weidmann Taha; Thorvaldsen, Weghorst, Ørjasaeter.

PSV muhtemel 11’i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.