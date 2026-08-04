PSV geri adım attı ve hayalindeki transferi bitirmeye yakın görünüyor

PSV, Kodai Sano'nun transfer döneminin sonunda Philips Stadı'nda forma giyeceğine dair güçlü bir umut taşıyor; Eindhovens Dagblad adına Rik Elfrink böyle yazdı. Filip Kostic konusunda da temkinli bir iyimserlik söz konusu.

PSV geçen hafta, Sano'nun transferi için NEC ile yürütülen görüşmelerde fişi çekme kararı aldı. Şampiyon ekip, Nijmegen temsilcisinin istediği bonservis bedelini fazla buldu.

Buna rağmen bu hafta görüşmeler yeniden başladı. Elfrink'e göre iki kulüp de 'orta yolu bulacak'. Sano'nun, Şampiyonlar Ligi ön elemlerinin ardından PSV'ye transfer olmasına izin verilmesi bekleniyor.

NEC, salı akşamı Olympiakos'a karşı bu iki maçlık eşleşmenin ilk karşılaşmasına çıkacak. Rövanş ise gelecek hafta Nijmegen'de oynanacak.

NEC'nin turu geçmesi halinde, play-off turunda Union Sint-Gillis ya da Bodø/Glimt ile karşılaşacak; rakip, bu eşleşmeyi kazanan takım olacak. Elfrink'e göre PSV, Sano'nun ağustos sonunda Eindhoven'da forma giyeceğini umuyor. Bu da NEC'nin, Şampiyonlar Ligi elemeleri için onu takımda tutmak istediğine işaret ediyor.

Kostic konusunda da bir miktar iyimserlik hakim. Eindhoven ekibi, onun imzası için AEK Atina ile yarışıyor. Yunan şampiyonu salı gününe kadar yanıt almak istiyordu, ancak son tarihi bir gün uzattı. Kostic'in PSV'ye transfer olmaya daha yakın olduğu belirtiliyor.