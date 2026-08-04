PSV geri adım attı ve hayalindeki transferi bitirmeye çok yakın görünüyor

Rik Elfrink, Eindhovens Dagblad adına yazdığı haberde, PSV'nin transfer döneminin sonunda Kodai Sano'nun Philips Stadı'nda oynayacağına dair güçlü bir umut taşıdığını belirtti. Filip Kostic konusunda da temkinli bir iyimserlik söz konusu.

PSV geçen hafta, Sano'nun transferi için NEC ile yürüttüğü görüşmelerin fişini çekme kararı almıştı. Şampiyon ekip, Nijmegen temsilcisinin istediği bonservis bedelini fazla buldu.

Buna rağmen bu hafta görüşmeler yeniden başladı. Elfrink'e göre iki kulüp de ‘orta yolu bulacak’. Sano'nun Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının ardından PSV'ye transfer olmasına izin verilmesi bekleniyor.

NEC, salı akşamı Olympiakos'a karşı iki ayaklı eşleşmenin ilk maçına çıkacak. Rövanş ise gelecek hafta Nijmegen'de oynanacak.

NEC'nin turu geçmesi halinde, play-off turunda Union Sint-Gillis ya da Bodø/Glimt ile karşılaşacak; bu eşleşmede hangi takım kazanırsa rakip o olacak. Elfrink'e göre PSV, Sano'nun ağustos sonunda Eindhoven'da forma giyeceğini umut ediyor. Bu da NEC'nin oyuncuyu, Devler Ligi elemesi için takımda tutmak istediğine işaret ediyor.

Kostic konusunda da bir miktar iyimserlik hâkim. Eindhoven ekibi, onun imzası için AEK Atina ile yarışıyor. Yunanistan şampiyonu salı gününe kadar yanıt istemişti, ancak son tarihi bir gün uzattı. Kostic'in PSV'ye transfer olmaya daha yakın olduğu görülüyor.