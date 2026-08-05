Sami Bouhoudane, SC Cambuur’un yeni santrforu olarak resmen tanıtıldı. On sekiz yaşındaki golcü, PSV’den transfer oldu ve üç sezonluk, artı bir sezon opsiyonlu sözleşme imzaladı.

Bergen op Zoom doğumlu Bouhoudane’nin transferi bekleniyordu ve artık resmiyet kazandı. Eindhovens Dagblad’dan Rik Elfrink’e göre PSV yaklaşık 350 bin euro alacak ve kulüp ‘yüksek’ bir sonraki satış payı konusunda anlaşma sağladı.

Bunun yanı sıra PSV, sözde matching right hakkını da elinde tutuyor. Bu da PSV’nin, sözleşmesi 2027 yılının ortasına kadar devam eden oyuncuyu Eindhoven’a geri getirmek için Bouhoudane’ye başka bir kulüpten gelen her teklifi aşabileceği anlamına geliyor.

Fas genç milli takım oyuncusu, geçen sezon Jong PSV formasıyla 21 maça çıktı ve 7 gol kaydetti. PSV A takımında ise debut yapamadı.

Teknik menajer Lars Lambooij, Bouhoudane’ye büyük güven duyuyor. Yönetici, kulüp kanallarına yaptığı açıklamada, "Bunun açık olduğu ortada ve neyse ki bu karşılıklı" dedi.

"Sami, Keuken Kampioen Divisie’de kendini zaten kanıtladı. PSV A takımıyla geçirdiği bu hazırlık döneminde de çok sayıda kaliteye sahip olduğunu gösterdi."

"Profili, o pozisyonda bizim aradıklarımıza çok uygun ve ayrıca inanılmaz kolay gol atıyor. Bunun yanında kendini kanıtlama konusunda büyük bir hırsa sahip. Tüm bunların toplamı da onu kadromuza katmayı başardığımız için çok mutlu olmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı Lambooij.



