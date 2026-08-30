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Jonathan van Haaster

Çeviri:

PSV, FC Twente ile anlaşmaya vardı: Sam Lammers Eindhoven’a geri dönüyor

Transfers
PSV Eindhoven
FC Twente
S. Lammers

PSV ile FC Twente, Sam Lammers'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Haberi, transfer muhabiri Mounir Boualin'i kaynak göstererek Eindhovens Dagblad duyurdu. Golcü oyuncu pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek.

PSV, bir süredir Twente'de gözden düşen Lammers'ı kadrosuna katmak istiyordu. 29 yaşındaki golcü, Enschede'de kısa sürede birinci santrfordan üçüncü santrfora geriledi.

Wout Weghorst'un gelişinin ardından Tilburglu oyuncu kulübeye çekildi ve teknik direktör John van den Brom, sezonun çok erken bir bölümünde Lucas Vennegoor of Hesselink'i (20) ikinci santrfor yapmaya karar verdi.

Bu sırada PSV ise yeni bir santrfor arayışındaydı; çünkü Alassane Pléa sakat ve teknik direktör Peter Bosz'un elinde Ricardo Pepi dışında yalnızca tek bir saf santrfor bulunuyor.

Guus Til de 9 numarada görev yapabiliyor, ancak aslında bir orta saha oyuncusu. Bu nedenle kulüp, Lammers'ın transferini gerçekleştirmek için tüm imkanlarını seferber etti. Twente ilk etapta 3,5 milyon euro talep etti, ancak bunun gerçekçi olmadığı görüldü.

Boualin'e göre istenen bonservis bedeli PSV için "müzakereye kapalıydı". "Geçtiğimiz dönemde FC Twente'nin talep ettiği rakam düştü ve sonunda iki kulüp şimdi ana hatlarda anlaşma noktasına geldi."

Lammers için PSV son derece tanıdık bir adres. Geçen on yılda uzun yıllar burada altyapıda oynadı ve sonunda A takımda 29 resmi maça çıktı. Lammers bu karşılaşmalarda altı gol attı. 2020'de yaklaşık 10 milyon euro karşılığında Atalanta'ya satıldı.

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