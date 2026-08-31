PSV, Dennis Man’ın ayrılığı için başka bir kulüple görüşmeler yürütüyor

Dennis Man, PSV’de sadece bir yılın ardından ayrılabilir. Voetbal International, pazartesi günü Lazio’nun 28 yaşındaki kanat oyuncusunu PSV’den kadrosuna katmayı umduğunu yazdı. Haftalık dergiye göre İtalyan kulübü, onu kiralamak istiyor.

De Telegraaf da Lazio’nun ilgisini haberleştirdi. Gazete, “kulüplerin, kiralamanın da bir seçenek olduğu bir transfer için görüşmeler yürüttüğünü” yazdı.

PSV, geçen yaz Man’ı Eindhoven’a getirmek için Parma’ya 9 milyon euro ödedi. Ancak sol ayaklı oyuncu, ilk sezonunda tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu hâline gelemedi.

Buna rağmen Man, oldukça iyi istatistiklerle sezonu geride bıraktı. Rumen oyuncu, 39 resmi maça yayılan 2.156 dakikada 11 gol ve 7 asist üretti.

Eindhoven kulübüyle sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam eden Man’ın PSV’de ciddi bir rekabetle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Ivan Perisic, Ruben van Bommel, Amir Bouhamdi ve Esmir Bajraktarevic kanatlarda görev yapabiliyor, ayrıca PSV, NEC’den Sami Ouaissa ile de kadrosunu güçlendirecek.

Man daha önce İtalya’da Parma forması giymişti. Hücum oyuncusu, kulüp adına çıktığı 142 resmi maçta 28 gol ve 17 asist kaydetti.

Lazio, Serie A’da iki maç sonunda topladığı 6 puanla şu anda dördüncü sırada yer alıyor. Kulüpte Kenneth Taylor, Tijjani Noslin ve Josip Sutalo da forma giyiyor.