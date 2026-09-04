Sparta Rotterdam ile PEC Zwolle, cuma akşamı keyifli geçen maçta puanları paylaşmak zorunda kaldı. Het Kasteel'de mücadele 2-2 sona erdi. Gece, PSV'den kiralanan Isaac Babadi için ise güzeldi: genç oyuncu ilk maçında hemen golle tanıştı.

İki takım da açılış bölümünde fırsatlar yakaladı ve ilk darbeyi vuran taraf Milan Zonneveld olacak gibi görünüyordu. Uzun boylu santrfor topu kafayla ağlara gönderdi, ancak gol geçersiz sayıldı. Ceza sahası içinde bir faul yapıldığı belirtildi.

Kısa süre sonra top bu kez diğer tarafta ağlarla buluştu. Güzel bir aksiyonun ardından Dylan Mbayo topu Ibrahim Cissoko ile buluşturdu, Cissoko da içeri kat edip uzak köşeye klas bir vuruşla skoru 0-1'e getirdi. İyi bir sonuca ulaşma konusunda daha fazla güven kazanan taraf PEC oldu.

Ancak bu güven üç dakika içinde ciddi bir darbe aldı. Sparta bir kez daha kornerden etkili oldu ve Zonneveld topu yine kafayla ağlara yolladı. Bu kez gol geçerli sayıldı: 1-1.

Devre arasına kadar geçen bölümde Het Kasteel'de tempo bir an olsun düşmedi. Ryan Thomas'ın uzak mesafeden şutu çıkarılırken, Mitchell van Bergen Jasper Schendelaar'ın reflekslerini test etti, Michael Brouwer ise Mbayo'nun vuruşunda harika bir kurtarış yaptı. Ardından Casper Terho da Sparta adına direğe takıldı.

İkinci yarıda da son derece keyifli bir maç vardı. Mbayo üst direği yokladı, diğer tarafta Terho ise çok az farkla auta gönderdi. 69. dakikada Sparta nihayet 2-1'i buldu.

Thomas kendi yarı sahasında son derece basit bir top kaybı yaptı ve Zonneveld araya girip topu aldı. Ancak santrfor bencil davranmadı ve topu yanında gelen Babadi'ye aktardı. Babadi de topu Schendelaar'ın yanından ustaca dokunuşla ağlara gönderdi. Böylece PSV'den kiralanan oyuncu için rüya gibi bir ilk maç oldu.

Yine de bununla sınırlı kalmadı. Tobias Sommer'in kullandığı serbest vuruş Koen Kostons'un kafasına geldi, Kostons da harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2. İki takımın da razı olmak zorunda kaldığı beraberlik, aslında adil bir sonuçtu.