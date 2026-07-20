PSV, defans oyuncusu için milyonları unutabilir gibi görünüyor

Adam Nagalo şimdilik PSV’den ayrılmayacak gibi görünüyor. Gazeteci Mounir Boualin Pazartesi günü, savunma oyuncusunun Türk takımı Corum FK ile sözleşmenin son ayrıntıları konusunda anlaşmaya varamadığını bildirdi.

PSV ve Corum, geçen hafta Nagalo'nun transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. 23 yaşındaki savunma oyuncusu, 2,5 ila 3 milyon euro arasında bir bedel karşılığında satılacaktı ve Nagalo, sağlık kontrolü için çoktan Türkiye'ye gitmişti.

Teknik direktör Earnest Stewart, geçen sezonun kış transfer döneminde Nagalo’yu satmak istemişti. O dönemde Nagalo, sonunda Konyaspor’a kiralanmıştı. Burkina Faso’lu oyuncunun yeni bir Türkiye macerası yaşayıp yaşamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Eindhovens Dagblad gazetesi muhabiri Rik Elfrink, Konyaspor’un Nagalo’yu yeniden kiralamak istediğini bildiriyor. Ancak Türk kulübü, şimdilik istenen kiralama bedelini karşılamak istemiyor.

Nagalo, 2024 yılının ortalarında büyük beklentilerle PSV'deki macerasına başlamıştı; PSV, o dönemde Danimarkalı FC Nordjsaelland'a yedi milyon euro ödemişti. Genç savunma oyuncusu, yedek olarak oyuna girdiği maçlar da dahil olmak üzere sadece on iki maça çıkabildi.

Bunun nedenleri arasında sakatlıklar ve sıtma enfeksiyonu da vardı. Son dönemde de Nagalo, formda olmadığı için takımdan ayrı antrenman yapıyordu.

PSV, Nagalo’yu zararına satıyor olsa da, iki yıl önce transfer ettiği bu oyuncunun satışından yine de birkaç milyon kazanıyor. Nagalo’nun Eindhoven’daki sözleşmesi üç sezon daha devam edecekti.