PSV'de son derece verimli bir sağ bek, Sergiño Dest'i unutturmalı

Voetbal International'ın Salı sabahı verdiği habere göre, KRC Genk'ten Zakaria El Ouahdi, PSV'de Sergiño Dest'in yerini alacak adaylar arasında hâlâ yer alıyor.

Eindhoven'da Dest'in Dünya Kupası'nın ardından bir üst düzey lige transfer olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle PSV, bir dizi olası halefi belirledi.

Kulüp gözlemcisi Tim Reedijk, kapsamlı bir transfer analizinde, 24 yaşındaki El Ouahdi'nin PSV'nin listesinde hala üst sıralarda yer aldığını yazıyor.

"Genk'ten El Ouahdi, Dest'in yerini alacak adaylardan biri, ancak üretken 24 yaşındaki Faslı oyuncuya daha büyük kulüplerin de talip olabileceği göz ardı edilemez," deniyor.

Fas milli takımında iki kez forma giyen oyuncu, Genk ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt'a göre şu anda 15 milyon euro değerinde.

Genk'te El Ouahdi, istatistiksel olarak mükemmel bir sezon geçiriyor. Sağ bek, 41 resmi maçta 12 gol ve 5 asist kaydetti.

Antwerp doğumlu oyuncu, Eindhovens Dagblad gazetesi tarafından PSV ile birçok kez ilişkilendirildi. Yıllar önce El Ouahdi, rakip Feyenoord'un da listesinde yer almıştı.