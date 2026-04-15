PSV, bu yaz 3,5 milyon avroluk transferini kesin olarak uğurlayacak gibi görünüyor

Joël Drommel, 2027 ortasına kadar süren bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen, bu yaz PSV'den ayrılacak gibi görünüyor. Sparta Rotterdam'a kiralanan kaleci, birinci kaleci olarak kalmak istiyor; ancak PSV, kaleciye bu garantiyi veremiyor.

Eindhovens Dagblad gazetesine göre PSV, Drommel'in olası ayrılışından "makul bir miktar" elde etmek istiyor. Transfer muhabiri Mounir Boualin, Eindhoven şampiyonu için en az dört milyon euro talep ettiğini iddia ediyor, ancak kulüp gözlemcisi Rik Elfrink'e göre bu miktar daha düşük.

Drommel'in bu sezonun ardından ayrılacağı çok muhtemel görünüyor. PSV, Matej Kovar ve Nick Olij ile devam etmek istiyor; ayrıca Jong PSV'den Tijn Smolenaars'ın da muhtemelen A takıma yükseleceği düşünülüyor. Eindhoven ekibi, gelecek sezon Niek Schiks'i kiralamayı planlıyor.

Drommel kısa süre önce Feyenoord'un potansiyel transferi olarak gösterilmişti, ancak şimdilik bir transferin gerçekleşmesi pek olası görünmüyor. Normalde Feyenoord ve Ajax, Drommel'in maaş taleplerini karşılayabilecek tek kulüpler.

Çeşitli kaynaklara göre Drommel, başka bir kulüpte ikinci kaleci olarak oynamayı reddediyor, bu nedenle Feyenoord bir seçenek gibi görünmüyor. Sparta kalecisi, yabancı bir ligde oynamaya da açık.

PSV, 2021 yılında Drommel'i FC Twente'den 3,5 milyon euroya transfer etmişti. Philips Stadyumu'ndaki ilk yılında ilk tercih olan Drommel'in durumu, Walter Benítez'in kaleyi devralmasıyla değişti. Kovar ve Olij'in gelmesiyle Drommel geçici olarak Sparta'yı tercih etti.

Drommel, geçen Cumartesi bir hafta önce şampiyon olan PSV'ye 0-2 yenildi. Buna rağmen, Rotterdam ekibi Avrupa kupalarına katılmak için play-off biletini almaya yönelik yarışta hâlâ tam gaz devam ediyor.

Maçın ardından kaleci, ESPN'den Hans Kraay junior ile geleceği hakkında konuştu. "Dürüst olmak gerekirse, PSV'ye geri dönme ihtimalimin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ancak görüşmeler henüz yapılmadı. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz," diyen Drommel, somut bir ilginin olduğunu da belirtti. "Evet, Hollanda'dan bir kulüp var. Yurt dışından da bir kulüp ilgilendi. Ama bu, benim mutlaka istediğim bir şey değil," dedi Sparta kalecisi.

Ardından Kraay, bunun AZ olup olmadığını yüksek sesle merak etti. "O kulüp A ile başlayıp Z ile mi bitiyor?" dedi Kraay. Drommel bu söylentiye en azından bir son verebilir. "Hayır, o değil," dedi kararlı bir şekilde.