PSV bir konuda gerçek bir şampiyon gibi davranmıyor: "Ajax'ta bile durum bu kadar kötü değil"

PSV, Pazar günü tarihin en erken şampiyonu oldu. Bu, ikinci sıradaki Feyenoord’un FC Volendam deplasmanında aldığı beraberlik (0-0) sonrasında gerçekleşti. Gazeteci Willem Vissers, PSV’nin haklı bir şekilde lider olduğunu düşünüyor ve Eindhoven ekibinin “yoksulluğun şampiyonu” olduğu yönündeki eleştirilere katılmıyor.

Feyenoord ve Ajax gibi takımlar, Peter Bosz'un takımının oldukça gerisinde kalıyor. "Ancak diğer takımların bu kadar kötü olması PSV'nin suçu değil. Bence bu, üstünlüğün şampiyonu," diyor Vissers, şampiyonluğun kazanılmasından bir gün sonra Voetbalpraat'ta.

Vissers ayrıca önemli bir iyileştirme noktasına da değiniyor. PSV, evinde FC Utrecht'e karşı 0-2 gerideyken 4-3 yenildiği maçta olduğu gibi, oldukça fazla gol yiyor. "Burada iki şey çok açıktı. Defansif kırılganlık. Kırk gol yediler, Ajax bile daha az gol yedi (37, ed.). Öte yandan, gol atmak çok kolaydı."

Kenneth Perez de Eindhoven'daki savunma zayıflığına şaşırıyor. "Çoğu zaman işler hiç yolunda gitmiyor. Çok da güçlü olmayan bir lig için bu, aşırı derecede yüksek bir gol yeme sayısı," diye iç çekiyor PSV'nin eski orta saha oyuncusu.

Aynı masada oturan Maarten Wijffels, PSV'nin yaz transfer döneminde ne yapacağını merak ediyor. "Bence PSV'nin tekrar Latin Amerika'ya yönelmesi iyi olur. DNA'sında Latin zehiri de var. Adını sen söyle, Héctor Moreno gibiler."

"PSV neden Héctor Moreno'yu transfer edemesin ki? Bence bu hala mümkün. Tek soru, buna yatırım yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Bence şimdi belki de bunu tekrar yapacaklar," diyor Wijffels, teknik direktör Earnest Stewart'ın yerine geçerek.

Perez'in bazı çekinceleri var. ''O zamanlar savunma organizasyonlarından gelen antrenörler vardı. İleriye koşup tek başına kalmaktan hoşlanan çok fazla Güney Amerikalı tanımıyoruz.''