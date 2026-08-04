PSV, beş yılın ardından resmen “gerçek bir profesyonel”e veda etti

FC Twente, Joël Drommel transferini resmen doğruladı. 29 yaşındaki file bekçisi, 500 bin euro karşılığında PSV'den transfer oldu. Hollanda ekibi, kaleciye resmi kanalları üzerinden veda etti.

Drommel, 2021'de PSV'ye transfer olduktan sonra hiçbir zaman kalıcı bir birinci kaleci olamadı ve geçen sezon Sparta'ya kiralandı. Bussumlu oyuncu burada formunu yeniden buldu ve bu yaz yeni, bu kez kalıcı bir transferin yolu açıldı.

Zira Eindhoven'da Matej Kovar ve Nick Olij'in varlığı nedeniyle Drommel için hâlâ yer yok. Twente'de ise bu yer mevcut.

Twente, Drommel ile Lars Unnerstall'la kaleyi koruma mücadelesi verecek uygun bir aday kadrosuna kattı. Drommel, De Grolsch Veste'de 2030'un ortasına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı.

Teknik direktör Earnest Stewart, “Joël, PSV'deki dönemi boyunca her zaman gerçek bir profesyonel gibi davrandı. Kulüpte geçirdiği sürenin farklı aşamalarında takımın çıkarlarını her zaman ön planda tuttu ve kendisini tamamen PSV'ye adadı” dedi.

Stewart, “Olumlu tavrı ve güvenilirliğiyle kadro içinde değer verilen bir isimdi. Joël'e başarılarımıza yaptığı katkı için teşekkür ediyor, FC Twente'de kendisine bol şans ve başarı diliyoruz” sözleriyle açıklamasını noktaladı.







