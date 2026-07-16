PSV, Armando Obispo'yu 5,5 milyon avroya sattı

Armando Obispo, PSV’den ayrılıyor. De Telegraaf gazetesi Perşembe günü, stoperin RC Lens ile dört sezonluk sözleşme imzalayacağını bildirdi. Menajer Ali Dorsun, tıkanan görüşmeleri yeniden canlandırdı ve Fransız kaynakların aktardığına göre Obispo, bonuslar dahil 5,5 milyon euro karşılığında Fransa’ya gidiyor.

Eindhovens Dagblad gazetesi muhabiri Rik Elfrink’e göre, Lens ilk başta 4 milyon eurodan fazla ödeme yapmayı kabul etmemişti. PSV bu rakamı yetersiz buldu ve tutarı yükseltmeyi başardı.

Obispo, dört yıllık sözleşmeyle ilgili tüm formaliteleri tamamlamak üzere yakında Lens'e gidecek. İmzalar, PSV'li savunma oyuncusunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından atılacak.

Gazeteci Mounir Boualin daha önce, Lens’in tekliflerinden memnun olmayan PSV’nin görüşmeleri askıya aldığını bildirmişti. Üç ile dört milyon avro arasındaki bir tutar, Eindhoven ekibi için yeterli değildi.

Anlaşılan o ki Obispo yine de Ligue 1’e transfer oluyor. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, yedi yaşındayken PSV’nin altyapısına katılmış ve son 20 yılını son dönemdeki lig şampiyonu kulüpte geçirmişti.

PSV'nin yetiştirdiği bu oyuncu, Philips Stadyumu'nda önümüzdeki sezonun sonunda sona erecek bir sözleşmeye sahip. Dünya Kupası'nda Curaçao formasıyla sergilediği performansların da etkisiyle, geçen sezon Ligue 1'de ikinci sırada yer alan Lens'in radarına girdi.

Obispo, PSV’den ayrılırken A takımda 112 maça çıkmış durumda. Bu maçlarda ayrılan savunma oyuncusu, altı gol attı ve iki asist yaptı.