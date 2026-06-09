PSV, Ajax'tan bir oyuncuyu derhal kadrosuna kattı

PSV, Damian Gomes Ferreira'yı kadrosuna kattı; Eindhoven ekibi bunu resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. 16 yaşındaki yetenekli oyuncu, bedelsiz olarak ayrılma izni aldığı Ajax'tan transfer oldu.

Eindhoven'da 16 yaşındaki Gomes Ferreira, ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Bu sözleşme, onu 2029 ortasına kadar Hollanda şampiyonu ile bağlayacak.

Gomes Ferreira, yaratıcı bir orta saha oyuncusu olarak biliniyor ve aynı zamanda ofansif kanat oyuncusu olarak da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon Ajax'ın U17 takımında forma giydi.

"Ajax U17'de genç oyuncu özellikle topla iyi işler çıkardı, ancak kulüp bunun ötesinde daha fazlasına ihtiyaç olduğunu değerlendirdi," diye yazmıştı Ajax Showtime daha önce ayrılan oyuncu hakkında.

Artık transfer ücreti olmayan genç oyuncunun gelecek sezondan itibaren nerede oynayacağı belli oldu: PSV'de. Eindhoven ekibi, Işık Şehri'nde U19 takımına katılacak olan Gomes Ferreira'da bir gelecek görüyor.

"Amsterdam'da Damian, yaratıcılığı ve hatlar arasında oynama kolaylığıyla dikkat çekti," diye yazıyor PSV, kulüp kanallarında Ajax'ta dokuz yıl futbol oynayan oyuncu hakkında.

"Ayrıca keskin pasları var ve topla çok iyi. Genç forvet birçok pozisyonda oynayabiliyor ve orta sahada da kalitesini gösteriyor. Damian uluslararası sahnede de kendini kanıtladı. Hollanda'nın çeşitli Future takımlarında birçok maça çıktı."