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Siep Engelen

Çeviri:

PSV, 8 milyon euroluk transfer için anlaşmaya vardı

Transfers
PSV Eindhoven
Rangers
C. Driouech

PSV, Couhaib Driouech'in transferi konusunda Rangers FC ile anlaşmaya vardı; De Telegraaf, transfer muhabiri Mounir Boualin'in SoccerNews'te yer alan haberini kaynak göstererek bunu duyurdu. Eindhoven ekibinin kanat oyuncusu için 8 milyon euro alacağı belirtiliyor. 

Sağlık kontrolü salı günü İskoçya'da gerçekleşecek. Ardından Driouech, 2030 yılının ortasına kadar sürecek sözleşmeye imza atacak. Rangers böylece daha önce ilgi gösteren Celta de Vigo ile Red Bull Salzburg'u geride bırakmış oluyor.

Böylece Driouech için, PSV'deki macera sona eriyor. Hollanda ekibi onu iki yıl önce Excelsior'dan yaklaşık 3,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Hiçbir zaman düzenli bir ilk 11 oyuncusu olamadı. 

Ruben van Bommel'in geri dönüşüyle birlikte Driouech'in süre bulma ihtimali de giderek azaldı. Çünkü Ivan Perisic de sol kanatta oynayabiliyor, bu nedenle Driouech Peter Bosz yönetiminde ağırlıklı olarak yedek kaldı. 

Driouech, PSV'nin bu yazki dördüncü giden transferi oldu. Ismael Saibari, Bayern Münih'e 53 milyon euroluk transferiyle en büyük satışı getirdi, ancak Joël Drommel ile Sami Bouhoudane de küçük bir bonservis bedeli kazandırdı. 

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Rangers
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Jagiellonia Bialystok
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Excelsior
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PSV Eindhoven
PSV

Ancak Earnest Stewart'ın bu yazki işleri henüz bitmişe benzemiyor. Sportif direktör, Adamo Nagalo'nun ayrılığı için çalışmalarını sürdürürken Ricardo Pepi ve Armando Obispo gibi oyuncular da transfer yapabilir. 

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