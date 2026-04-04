PSV, 60 milyon avroyu aşan rekor bir transfer için harekete geçti

PSV'nin FC Utrecht'e karşı aldığı 4-3'lük muhteşem galibiyetin ardından Peter Bosz, Ismael Saibari'nin geleceği konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmadı. Teknik direktör, takımının yıldız oyuncusu hakkında net ifadeler kullandı ve sadece çok yüksek bir bedelin söz konusu olabileceğini vurguladı. “O zaman kendime soruyorum: Ismael'in fiyatı ne olmalı? Bana kalsa, onu 60 milyon euroya bile satmayız.”

Saibari, Cumartesi akşamı Philips Stadyumu'nda tartışmasız en iyi oyuncuydu. PSV, maçın erken dakikalarında 0-2 geriye düştü, ancak gollü geçen maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı. Orta saha oyuncusu, iki gol ve muhteşem bir ön hazırlık ile bir asist yaparak bu geri dönüşte başrolü oynadı.

Maçtan sonra Saibari, takımının “Saibari’ye yenildiğini” söyleyen Ron Jans’ın sözleriyle karşı karşıya kaldı. Orta saha oyuncusu bu sözler karşısında mütevazı davranıyor. “Bu güzel bir iltifat, ama sahada tek başıma değildim.”

Bosz daha sonra oyuncusunun gelişimine ayrıntılı olarak değindi ve büyük bir hayranlıkla konuştu. “Ismael söz konusu olduğunda, şunu bilinçli olarak düşünüyorum: nasıl geldi, onu üç yıl önce burada nasıl buldum ve sence hangi gelişimi göstermesi gerekiyor?” Ardından, onun eşsiz niteliklerini vurguladı: “Onda, diğer oyuncuların belki de asla sahip olamayacağı bir şey var.”

Teknik direktör, Saibari’yi bu kadar özel kılan şey hakkında daha da somut konuştu. “Bu, o inanılmaz güç ve bunu teknik beceriyle birleştirebilme yeteneği. Üstüne bir de zekâ eklenince, oldukça eksiksiz bir oyuncu oluyorsun.” Bosz’a göre bu, onu olağanüstü bir kategoriye yerleştiriyor.

Saibari'nin hangi bedel karşılığında ayrılabileceği sorulduğunda Bosz son derece net ve ciddi bir tavır sergiledi. “Bunu gerçekten ciddiye al, tamam mı? Öylece gidemezsin,” diye oyuncusuna doğrudan seslendi. “Bunu karşılayabilecek ülkelere elbette mükemmel uyum sağlar. Burada özellikle Premier League'den bahsediyoruz. Yani oradan kulüpler gelirse, çok yüksek bir bedel ödemeleri gerekeceğini tahmin edebiliyorum.”