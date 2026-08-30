PSV, Ayoni Santos yarışında önemli bir adım attı. Eindhovens Dagblad'dan Rik Elfrink'in aktardığına göre Eindhoven ekibi, 21 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi için Sparta Rotterdam ile ana hatlarda anlaşmaya vardı.

Bu transferin yaklaşık beş milyon euroya mal olması bekleniyor. Transferin tamamen sonuçlanabilmesi için PSV'nin Santos ile yalnızca nihai kişisel şartlarda anlaşması gerekiyor.

Son Hollanda şampiyonu, Santos için bu hafta başında Sparta'ya resmi teklifte bulunmuştu ancak birkaç milyon euroluk ilk teklif reddedilmişti. Rotterdam ekibi, Het Kasteel'de 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan hücum oyuncusu için yaklaşık 5 ila 5,5 milyon euro talep ediyordu.

Santos, Eindhoven'da hücum hattını güçlendirmek için rüya aday olarak görülüyor. Cape Verde Milli Takımı'nda bir kez forma giyen oyuncu, hem sol kanatta hem de santrfor arkasında görev yapabiliyor.

PSV, Couhaib Driouech'in bu hafta Celta de Vigo'ya ayrılmasının ardından özellikle yeni bir hücum oyuncusu arayışına girdi. Santos, şu ana kadar Sparta'nın A takımı adına 32 resmi maçta forma giydi ve daha önce Rotterdam kulübünün altyapısından da geçti.

Hücum oyuncusu, kısa süre önce Eredivisie'de FC Utrecht ile 3-3 berabere biten maçta da etkileyici bir performans sergiledi. Santos, o karşılaşmada birden fazla bireysel aksiyonuyla kendini gösterdi.

PSV'nin transferi resmiyete kavuşturmak için 2 Eylül Salı günü saat 23.59'a kadar süresi var. Eindhoven ekibi, geçen yıl kulüpler Marvin Young konusunda anlaşma sağlayamadığı için Sparta ile yürütülen görüşmelerin her zaman transferle sonuçlanmadığını tecrübeyle biliyor.

Santos'un yanı sıra PSV, NEC ile de Sami Ouaissa için anlaşmaya vardı; oyuncu yaklaşık dokuz milyon euro karşılığında gelecek. Aynı zamanda Joël van den Berg ile Esmir Bajraktarevic de PSV'den ayrılabilir.