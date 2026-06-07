Sergiño Dest, yaz aylarında PSV'den ayrılmaya hazır görünüyor. Dünya Kupası hazırlıklarını ABD milli takımıyla sürdüren sağ bek, Avrupa'nın en üst düzey liglerinden birinde şansını yeniden denemek için zamanın geldiğini düşünüyor. Dest, daha önce bir süre FC Barcelona ve AC Milan'da forma giymişti.

"Kalmam da ihtimal dışı değil, çünkü burada iki yıllık sözleşmem var. Ancak bir adım atmak için iyi bir zaman olabileceğini düşünüyorum," diyen 39 kez milli formayı giymiş Dest, De Telegraaf gazetesine verdiği kapsamlı röportajda hedeflerini açıkça ortaya koydu.

25 yaşındaki PSV oyuncusuna göre, oyuncuların en üst seviyeye ulaşmak istemesi son derece mantıklı. "PSV'de üç yıldır oynuyorum ve üç yıl üst üste şampiyon olduk. Daha önce üst düzey liglerde oynadım ve orada henüz işimin bitmediğini biliyorum."

"Orada hala bir şeyler başarmak istiyorum ve bunu yapabileceğimi biliyorum. Bir üst seviyeye çıkmak konusunda kesinlikle hırslıyım. Ama öylece gitmeyeceğim. Bana gerçekten uyması gerekiyor," diyor Transfermarkt tarafından transfer değeri 18 milyon euro olarak tahmin edilen PSV'nin sağ bek oyuncusu.

Eindhovens Dagblad gazetesi bu hafta, Dest'in PSV'den anlaşılan bir bedel karşılığında ayrılabileceğini bildirdi. "Kesin rakam bilinmiyor, ancak PSV'nin 25 yaşındaki bek oyuncusunu 23 ila 25 milyon euro arasında bir teklif karşılığında bırakmak zorunda kalacağı görülüyor."

"Eğer kendisi onu satın almak isteyen kulübe ilgi duyuyorsa ve transfer olmak istiyorsa, PSV yazın bir bölümünde muhtemelen kontrolü elinde tutamayacak. Bu durumda lig şampiyonu, satışa rıza göstermek zorunda kalacak," diyor kulüp gözlemcisi Rik Elfrink.

PSV, Dest'i 2023 yılında FC Barcelona'dan kiralamış, bir yıl sonra da kalıcı olarak transfer etmişti. İspanyol dev kulübün, oyuncunun yeniden satışından pay alma hakkı bulunuyor.