PSV, Sven Mijnans’ı Eindhoven’a transfer etmek için hızla ilerliyor. De Telegraaf’a göre, AZ’nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi ileri bir aşamada ve her iki kulüp de anlaşmayı bu hafta sonu tamamlamaya çalışıyor. Eindhovens Dagblad’dan Rik Elfrink, Mijnans’ın transfer bedelinin 15 milyon avro olmasının beklendiğini ekliyor.

Buna dair önemli bir ipucu Cumartesi günü Alkmaar'dan geldi. AZ, orta saha oyuncusunun transferi ileri bir aşamada olduğu için Mijnans'ı AA Gent ile oynanan hazırlık maçı kadrosunun dışında tuttu. PSV gözlemcisi Jeroen Kapteijns'e göre söz konusu transfer PSV'ye yapılacak ve kulüpler şu anda görüşmelerini sürdürüyor.

PSV, uzun süredir Mijnans’ın transferi için çaba gösteriyor. Eindhoven ekibi geçen sezon da onu kadrosuna katmak istemiş ve o dönemde on milyon avronun üzerinde bir teklif sunmuştu, ancak AZ o zaman orta saha oyuncusunun ayrılmasına izin vermemişti.

Ancak ilgi o zamandan beri azalmadı. Bu haftanın başlarında Eindhovens Dagblad’dan Rik Elfrink, PSV’nin Mijnans’ı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçtiğini bildirmişti; ancak yurtdışından da ciddi bir rekabet vardı.

İtalyan kulüpleri Como ve Juventus ile RB Leipzig, ilgilenen kulüpler arasında adı geçenlerdi. Elfrink’e göre, özellikle Como ve Juventus, Transfermarkt’a göre piyasa değeri on beş milyon avro olan bu oyun kurucuyu kadrolarına katmak için ciddi rakipler gibi görünüyordu.

PSV’nin Royal Antwerp’e karşı kazandığı hazırlık maçı galibiyetinin ardından, teknik direktör Peter Bosz Cumartesi günü Mijnans’ın olası transferi hakkında sorularla karşılaştı. Teknik direktör, görüşmeler hakkında yorum yapmak istemese de AZ’nin orta saha oyuncusuna olan takdirini dile getirdi.

"Sven'i iyi bir oyuncu olarak görüyorum," dedi Bosz. "Transfer konularıyla ilgili sorular ise Earnest Stewart'a yöneltilmelidir. Onun işine karışmak istemem."

Mijnans, PSV’de Dünya Kupası sırasında rekor bir bedel karşılığında Bayern Münih’e satılan Ismael Saibari’nin yerini alacak.