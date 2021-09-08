Ligue 1’in ve PSG’nin yaptığı harcamaları eleştiren Tebas, Fransızların sert tepkisiyle karşılaştı.

Barcelona’nın Lionel Messi ile sözleşme uzatamaması üzerine adından çokça söz ettiren La Liga Başkanı Javier Tebas, geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain ile Ligue 1’i topa tutmuştu.

Fransızların yaptığı harcamaları eleştiren Tebas, bu durumun Avrupa Süper Ligi girişimi kadar tehlikeli olduğunu belirtmişti.

Neler söylendi?

Tebas’ın bu açıklamalarının üzerine PSG ve Ligue 1 yönetimi, sert ifadeler barındıran bir açıklama yayınladı.

PSG Genel Sekreteri Victoriano Melero, Tebas’ın La Liga’nın borçlarıyla ve kötü yönetimiyle uğraşması gerektiğini dile getirdi:

“Şunu dikkatlerden kaçırmamalısınız ki UEFA ve Ligue 1’in yönetmeliklerine göre hareket ediyoruz. Fransız Ligi, sizin gibi güçlü ekonomik düzenlemeler getirmek için son birkaç yıla kadar beklememiştir.”

“Herkesin bildiği üzere liginiz ve bazı takımlarınız sürdürülemez seviyede borç tehditleriyle karşı karşıyadır ve durumda da kötü yönetimler söz konusudur.”

Tebas neler demişti?

Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Tebas, PSG’nin harcamalarını ve Messi durumunu şöyle eleştirmişti:

“Sahipli kulüpler, futbol ekosistemine en az Avrupa Süper Ligi kadar büyük bir tehlike arz ediyor!”

“Süper Lig projesine karşı çıkmıştık çünkü o, Avrupa futbolunu ortadan kaldırmaya yönelikti. Tıpkı onun gibi, PSG’yi de eleştiriyoruz.”

“Pandemiden ötürü gelen maddi kayıplar, yayın gelirlerinin Fransa’da yüzde 40 oranında düşmesi ve buna rağmen 500 milyon’dan fazla oyunu maaşı ödemesi… Bu sürdürülemez!”

Daha fazla okuma