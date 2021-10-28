PSG'de Messi ve Mbappe Lille maçında oynayabilecek mi?

PSG'nin yıldız futbolcuları Lionel Messi ve Mbappe'nin, Lille maçında oynamasının zor olduğu açıklandı.

PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, kulak enfeksiyonu sebebiyle Lille maçında oynayamayacak. Paris Saint-Germain'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Lionel Messi ve Sergio Ramos'un durumu ise şimdilik şüpheli görünüyor.

Ligue 1'in zirvesinde bulunan PSG, cuma günü Parc des Princes'te geçtiğimiz yılın şampiyonu Lille ile karşılaşacak. Lille, PSG'nin 13 puan gerisinde yer alıyor.

Mauricio Pochettino'nun takımı, Marsilya ile 0-0 berabere kalarak hayal kırıklığı yaratmıştı. PSG, Lille maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflese de Fransız süperstarı Mbappe'den yoksun olacak.

Bu sezon, şu ana kadar çıktığı 14 maçta 6 gol atan Fransız forvet, hastalığı nedeniyle takım kadrosunun dışında kaldı. Mbappe, gelecek hafta başına kadar kadroda yer almayacak.

Ne söylendi?

PSG'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kylian Mbappe'nin geçirdiği kulak enfeksiyonu nedeniyle tedavisine devam ediliyor ve önümüzdeki hafta başında antrenmanlara başlayacak" denildi.

Arjantinli yıldız Lionel Messi de perşembe günkü antrenmana katılamadı ve Mauricio Pochettino, yıldız oyuncusunun Lille maçında oynayabilmesinin şüpheli olduğunu söyledi.

Pochettino maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Messi'nin rahatsızlığı var ve bugün bireysel antrenman yaptı. Yarın Lille'e karşı oynayıp oynayamayacağına bakacağız" dedi.

PSG'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız stoper Ramos'un ise antrenmanlara başlayabileceği belirtilirken Lille maçında oynamasının zor olduğu belirtiliyor.

Fransız kulübü Ramos hakkında şu açıklamayı yayınladı: "Sergio Ramos'un sağlık durumu şu anda çok iyi gidiyor. iyileşme süreci başladı. Takım ile idmanlara çıkabilir ve muhtemelen, Lille maçından sonra takımdaki yerini alacak."

PSG'deki diğer haberler nasıl?

Kalça sakatlığı yaşayan İtalyan orta saha Marco Verratti, kasım ayının sonuna kadar sahalardan uzak kalacak.

Öte yandan, Leandro Paredes kuadriseps sakatlığından kurtulmaya çalışıyor. Fransız oyuncunun, bir sonraki milli aranın ardından takıma katılması bekleniyor.

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