Fransız ekibi, hoca arayışlarını sürdürürken Zidane'ın alternatifini buldu.

NE OLDU? L'Equipe'a göre, mevcut teknik direktör Galtier'in görevden alınması halinde PSG'nin başına geçebilecek isim Zinedine Zidane...

Parisliler resmi olarak yeni bir teknik direktör arayışında değiller, ama diğer potansiyel adaylar da gündemdeler.

Zidane; Didier Deschamps'a uzun vadeli bir sözleşme uzatma teklif edilmeden önce Fransa Milli Takımı için en önemli adaylardan birisiydi.

BÜYÜK RESİM: PSG hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdikten sonra Galtier'in işine son verebilir.

Son 16'da Şampiyonlar Ligi'nden elendiler ve aynı zamanda, Coupe de France'dan da elendiler.

VE DAHA FAZLASI: Sportif direktör Luis Campos'un yeni teknik direktörün seçilmesinde az bir etkiye sahip olacağı aktarılıyor.

Ve başkan Nasser Al Khelaifi, isimleri şimdiden tartışılmaya başlandı.

Başkan, şimdilik kulüp efsanesi Thiago Motta'yı da en önemli adaylardan birisi olarak belirledi ve Zidane'ın en büyük alternatifi olarak görülüyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? PSG, Ligue 1'de zirvede yer alıyor ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak dikkat çekiyor.