Sakatlığı nedeniyle Paris Saint-Germain forması giyemeyen Neymar boş vaktini kumar oynayarak değerlendirdi ancak bu kez yüzü gülmedi.

Neymar uzun bir süre sahalardan uzak kalacak

Canlı yayında kumar oynadı

Bir saatte servet kaybetti

NE OLDU? Paris Saint-Germain yıldızı Neymar, Şubat ayında sakatlanıp ayak bileği ameliyatı geçirdiği için sezonun geri kalanında sahaya çıkmayacak. Şu anki zamanını ise marka elçisi olduğu sanal kumarhane Blaze'de canlı kumar oynayarak geçiriyor. Bu anları da Twitch yayınında takipçileriyle paylaşıyor.

NEYMAR NE KAYBETTİ? Neymar canlı yayında kumar oynadığı esnada 1 saatte tam 1 milyon euro (yaklaşık 20 milyon lira) kaybetti. Brezilyalı yıldız, önce ağlama numarası yaptı, ardından kahkaha attı. Arkadaşları canlı yayında onunla dalga geçerken arkada batan gemi Titanik filminin şarkısı çalıyordu.