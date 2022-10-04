NE OLDU? Camp Nou'daki taraftarlar, efsane oyuncuları Lionel Messi'nin yeniden kendi formalarını giymesi için sabırsızlanıyorlar.

Ancak, Dünya Kupası sonrasına kadar beklemek zorundalar.

Çok sayıda haber, Xavi ile gelecek yaz yeniden buluşacaklarını iddia etti, ancak GOAL, Arjantinli yıldızın Dünya Kupası'ndan sonra kararını vereceğini anlıyor.

DAHA BÜYÜK RESİM: Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, PSG 35 yaşındaki oyuncuyu Fransa'nın başkentinde tutmak istiyor.

Ve geleceğini güvence altına almak için ona yeni bir anlaşma teklif etmeye hevesli...

Henüz böyle bir anlaşmayı masaya yatırmadılar, ancak potansiyel sözleşmenin yapısı, muhtemelen 12 ay daha opsiyonlu bir yıllık bir uzatma olacak.

VE DAHA FAZLASI: Messi'nin şu anda tüm odak noktası PSG ve Arjantin'e yardım etmek.

Dünya Kupası, kariyerinde şimdiye kadar elinden kaçan bir kupa ve yaklaşan turnuva, ülkesi için son kez forma giyeceği bir sahne olabilir.

Bu nedenle Lionel Messi, Barcelona'ya dönüp dönmeme konusundaki kararını verdi.

Ancak, Dünya Kupası sona erene kadar bu konudaki kararını çevresiyle bile paylaşmayacak.

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