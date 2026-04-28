PSG ve Bayern Münih, en üst düzeyde oynanan muhteşem bir maçta 9 (!) gol attı

Salı akşamı, futbolseverler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde muhteşem bir gösteriye tanık oldu. Paris Saint-Germain ve Bayern Münih, final maçına yakışır, heyecan dolu bir karşılaşma sergiledi. Doksan dakikanın ardından Luis Enrique'nin takımı en coşkulu şekilde sevinç çığlıkları attı, çünkü 5-4'lük skorla gelecek haftaki rövanş maçı için mükemmel bir avantaj elde etti.

Maçın başlangıcından itibaren Parc des Princes'te heyecan doruk noktasına ulaştı. İlk şut da hemen golle sonuçlandı: Harry Kane, kolayca verilen bir penaltıyı gole çevirdi. Kısa süre sonra Michael Olise skoru ikiye katlama fırsatı yakaladı, ancak Marquinhos topu çizgiden uzaklaştırdı.

PSG, zaten çok yüksek olan tempoyu daha da artırdı ve Ousmane Dembélé büyük bir fırsatı kaçırdı. Manuel Neuer ile karşı karşıya kalan Ballon d’Or sahibi, topu metrelerce dışarıya attı. Fransızlar bir dakika sonra yine sevinç çığlıkları attı: Khvicha Kvaratskhelia muhteşem bir hareketin ardından skoru 1-1’e getirdi.

Olise'nin muhteşem bir driplingle direğe çarpması ve Desiré Doue'nin az farkla dışarıya atmasının ardından, bir sonraki gol için zaman gelmişti. Köşe vuruşundan João Neves kafayla 2-1'i yaptı. Geriye düşmelerine rağmen çok hızlı bir şekilde skoru tersine çeviren Parisliler büyük sevinç yaşadı.

Bayern, parlayan Olise sayesinde kısa sürede tekrar eşitliği sağladı. Fransız oyuncu hızını artırdı ve ceza sahası kenarından çok sert bir şutla skoru 2-2'ye getirdi. İlk yarının bu skorla biteceğini düşünenler yanıldılar. Alphonso Davies'in topu koluna çarpmasının ardından PSG de bir penaltı kazandı. Dembélé sorumluluğunu üstlendi ve ilk yarıyı 3-2 önde kapatan golü attı.

İkinci yarıda maçın temposu hiç azalmadı ve goller arka arkaya geldi. Yaklaşık üç dakikalık bir sürede PSG skoru 5-2'ye getirdi. Önce Kvaratskhelia sert bir şutla Neuer'i çaresiz bıraktı, ardından Dembélé akıllı bir vuruşla topu direğin içinden ağlara gönderdi.

Bayern bir an için sarsıldı, ancak hızla tekrar atağa geçti. Bir serbest vuruş Dayot Upamecano'nun kafasına geldi ve o da kafa vuruşuyla skoru 5-3'e getirdi. Ancak Vincent Kompany'nin takımı daha fazlasını istiyordu ve istediğini de aldı: muhteşem bir top kontrolünün ardından Luis Díaz soğukkanlılığını korudu ve skoru 5-4'e getirdi.

Maçın son dakikalarında gol yağmuru biraz azaldı, ancak yine de izlemesi kesinlikle sıkıcı değildi. PSG, Senny Mayulu'nun direğe sert bir vuruş yapmasıyla maçı bitiren golü atmaya en yakın takım oldu. Maç 5-4 sona erdi ve bu sonuç, önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak rövanş maçını da büyük bir heyecanla beklememizi sağladı.