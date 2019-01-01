PSG, Tuchel'in yerine Guardiola'yı istiyor

Teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırmayı planlayan Paris Saint-Germain'in 1 numaralı hedefi Pep Guardiola.

, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı sağlanamadığı takdirde teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Le10 Sport'un haberine göre şimdiden alternatif arayışlarına başlayan Fransız ekibi, Tuchel'in yerine 'nin Katalan çalıştırıcısı Pep Guardiola'yı getirmek istiyor. Kulübün Katarlı sahiplerinin bu durumu eski Barcelonalı Xavi'ye de danıştıkları ve Xavi'nin Guardiola'yı önerdiği belirtildi.

Öte yandan sportif direktör Leonardo'nun önerdiği ismin ise 'un eski teknik direktörü Massimiliano Allegri olduğu ifade edildi.

Guardiola'nın sözleşmesi de tıpkı Tuchel gibi 2021'de sona eriyor. Allegri ise şu anda herhangi bir takımı çalıştırmıyor.