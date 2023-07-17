Juventus'tan ayrılarak PSG'nin yeni golcüsü olması beklenen Sırp yıldız, Fransız ekibinin taraftarlarından yoğun bir tepki gördü.

Lionel Messi’nin takımdan ayrılarak MLS yolunu tutmasıyla birlikte hücum hattında eksilen ve bu bölgeyi Juventus’tan Dusan Vlahovic ile doldurmak isteyen PSG’de bir grup taraftar bu transfer girişimine tepki gösterdi. PSG’nin Vlahovic’i transfer etmesine karşı olan sekiz taraftar Sırp golcüye yönelik bir pankartta, “Eğer gelirsen üç parmağını keseriz” ifadelerini kullandı.

Parc des Princes’in hemen dışında açılan ürkütücü pankartın Vlahovic’in Sırbistan Milli Takımı ile oynadığı bir maçın ardından Kosova’nın Sırbistan’ın bir parçası olarak gösterildiği bir tshirt giyerek yaptığı yaptığı üç parmaklı çetnik selamı işaretine gönderme olduğu belirtildi.

Taraftarların tepki gösterdiği ilk isim değil

Kosova üzerindeki Sırbistan üstünlüğüne vurgu yapan bu hareket hatırlanacağı gibi büyük bir tepkiye neden olmuştu.

Öte yandan Sırp askerlerine yönelik bir destek mesajı olarak görünen bu hareket nedeniyle tepki alan Vlahovic, PSG taraftarlarının tepki gösterdiği ilk isim değil. PSG taraftarları daha önce de babası geçmişte Marsilya’da forma giyen ve bu takımın taraftarı olduğu tahmin edilen Lucas Hernandez’e tepki göstermiş ancak PSG, 34 milyon sterlin karşılığında oyuncuyu kadrosuna katmıştı.