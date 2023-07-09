Fransa'nın son şampiyonu PSG'nin süperstarı Neymar, yaptığı paylaşımla önümüzdeki sezona dair Fransız hayranlarını sevindirdi.

NE OLDU? Neymar'ın bu yaz Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Arsenal gibi takımların transfer listesinde yer aldığı ifade edildi.

Brezilyalı oyuncunun PSG'de mutlu olmadığına dair haberler defalarca su yüzüne çıktı ve Fransız devinin, onun takımda kalması için teklifler verdiği iddia edildi.

Ancak, tüm bu söylentilere rağmen gelecek sezon Parc des Princes'te kalacak gibi görünüyor.

Sosyal medya sitesi Threads'te bir Fransız bayrağı emojisi ve arka planda özel bir uçak resmi ile "Parti sezonu 23/24" yazarak gelecek sezon da Fransa'da kalacağına dair büyük bir ipucu vermiş oldu.

BÜYÜK RESİM: 2010'da Brezilya takımı Santos'tayken Chelsea'ye gitmeyi reddeden Neymar'ın PSG'deki kontratının bitmesine hâlâ iki yılı var.

Fransız ekibi, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor ve Lionel Messi'nin bu yaz Inter Miami için kulüpten ayrılmasına ek olarak Mbappe'yi de takımdan kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bu nedenler PSG, bir diğer süperstarı Neymar'ı takımda tutmak için her şeyi deneyecek ve görünüşe göre, Brezilyalı yıldız önümüzdeki sezon da Paris'te kalacak.

SIRADA NE VAR? Neymar'ın bu ay içinde sezon öncesi antrenmana dönmesi bekleniyor. Yeni Ligue 1 sezonu ise 13 Ağustos'ta başlayacak ve Brezilyalı süperstar, sezona etkili bir başlangıç yapmak istiyor.