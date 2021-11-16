PSG, Sergio Ramos'u rafa kaldırmadı

PSG'nin stoperi Sergio Ramos yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni takımının tadına varamasa da Fransa'da onun için umut sürüyor.

35 yaşındaki savunmacı, yaz transfer döneminde 2005'den bu yana formasını giydiği Real Madrid'e veda ederek Parc des Princes'in yolunu tuttu.

Ancak alt adale problemi yaşayan oyuncu, Temmuz ayından bu yana sahalardan uzak.

PSG, Sergio Ramos'un sözleşmesini feshedecek mi?

Paris'e beklentilerle transfer olan Sergio Ramos, Fransa'da yeni takımının formasını henüz giyemedi.

İspanyol savunmacının sözleşmesinin feshedileceği ve emekli olacağı konuşulurken Ramos'un kardeşi Rene, ağabeyinin futbola veda etmeyeceğini açıkladı.

Football Espana'nın haberine göre ise; Parc des Princes'de de Sergio Ramos için umutlar sürüyor.

İşler her iki tarafın istediği gibi gitmese de İspanyol savunmacının bu sezon takımda önemli bir rol oynamak için hala zamanı var.

PSG, Avrupa'da grupları geçmesinin ardından Şampiyonlar Ligi eleme aşamasına büyük önem veriyor.

Bu nedenle Ramos'un dönüşü özellikle Ocak ayının ardından kulüp için kritik olacak.

Sergio Ramos sahalara ne zaman dönecek?

Sergio Ramos, 4 aydır baldır sakatlığı sebebi ile sahalardan uzak ve geçen sezon 5 Mayıs'ta Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea ile oynadığı maçtan beri resmi karşılaşmalarda forma giyemedi.

Ancak PSG ile antrenmanlara başlayan İspanyol savunmacının milli aranın ardından sahalara yeniden dönmesi bekleniyor.

Paris ekibinin 20 Kasım'da oynayacağı Nantes karşılaşmasında Sergio Ramos ilk maçına çıkabilir.

Editör Yorumu

İspanyol savunmacının transferinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen yeni takımının formasını hala giymemiş olması soru işaretlerini beraberinde getirdi ve Ramos'un sözleşmesinin feshedileceği gündeme geldi.

Ancak 35 yaşındaki oyuncunun durumu Paris ekibi için bir sürpriz değildi. Son maçına 5 Mayıs'ta çıkan stoperin transfer görüşmelerinde hali hazırda bir sakatlığı bulunuyordu.

Ayrıca Sergio Ramos, Real Madrid formasıyla geçtiğimiz yılı da verimli geçiremedi. Sık sık sakatlık yaşayan oyuncu, 2020/21 sezonunda Madrid ile toplamda 21 karşılaşmada görev aldı.

Sergio Ramos'un durumu hakkında Paris ekibinde herhangi bir sözleşme feshi düşünülmediği aşikar.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne büyük önem veren Paris Saint-Germain, Ramos'un tecrübesinden çoğunlukla bu kritik anlarda faydalanmak isteyebilir.

Ancak uzun süredir forma giymeyen oyuncunun eski formunu yeniden yakalaması kolay olmayacak.

Sergio Ramos'un kardeşi Rene ise deneyimli oyuncu hakkında kulüpte herhangi bir şüphe yaşanmadığını destekleyerek şunları söyledi:

"Emekli olmayı veya sözleşmesini feshetmeyi planlamıyor. Sergio hakkında hiçbir şüphe yok. Bu fiziksel bir problem, oynayabileceği zaman oynayacak."

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