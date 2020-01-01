PSG, Şampiyonlar Ligi'ni yurt dışında tamamlamak istiyor!
Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al Khelaifi, liglerin iptal kararına rağmen Şampiyonlar Ligi'ni tamamlamak istediklerini belirtti.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkede futbol sezonunun devam etmeyeceğini açıklamıştı.
RMC'ye konuşan Al Khelaifi, "Fransız hükümetinin kararına saygı duyuyoruz. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyoruz. Fransa'da olmasa bile takımımız için en iyi koşulların sağlandığı başka bir ülkede Şampiyonlar Ligi maçlarına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırırken, bir diğer Fransız ekibi Lyon ise son 16 tur ilk maçında Juventus'u 1-0 mağlup etti ancak koronavirüs nedeniyle rövanş mücadelesi henüz tamamlanmadı.