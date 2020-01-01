PSG, Şampiyonlar Ligi'ni yurt dışında tamamlamak istiyor!

Fransa'da futbol sezonunun eylül ayına kadar durdurulduğu açıklandı ancak PSG, yurt dışında oynansa bile Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyor.

Başkanı Nasser Al Khelaifi, liglerin iptal kararına rağmen Şampiyonlar Ligi'ni tamamlamak istediklerini belirtti.

Başbakanı Edouard Philippe, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkede futbol sezonunun devam etmeyeceğini açıklamıştı.

RMC'ye konuşan Al Khelaifi, "Fransız hükümetinin kararına saygı duyuyoruz. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyoruz. Fransa'da olmasa bile takımımız için en iyi koşulların sağlandığı başka bir ülkede Şampiyonlar Ligi maçlarına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırırken, bir diğer Fransız ekibi ise son 16 tur ilk maçında 'u 1-0 mağlup etti ancak koronavirüs nedeniyle rövanş mücadelesi henüz tamamlanmadı.