PSG Pogba için 150 milyon sterlin harcamaya hazır!

Real Madrid'in transferi için kaynak ayıramadığı Paul Pogba, Paris Saint Germain'e daha yakın.

'la yollarını ayırmak isteyen Paul Pogba'yla en ilgili kulüp Paris Saint Germain kaldı.

Independent'in haberine göre, Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın istediği Pogba için eflatun beyazlılar ancak 110 milyon sterlin verebiliyor. Manchester United ise yıldız oyuncuyu 15 milyon sterlin'den aşağı satmak istemiyor. Bu parayı ödeyebilecek tek kulüp ise Paris Saint Germain görünüyor.

Fransız ekibi, bu yaz Neymar'ı satabilir. Eğer bu transfer gerçekleşirse buradan gelecek kaynak Pogba'nın transferi için harcanacak.

Ayrıca PSG, Pogba'nın menajeri Mino Raiola ile de çok güçlü bir ilişkiye sahip. Öyle ki 'ın yıldızı De Ligt'ın da PSG'ye transferi yüksek ihtimal olarak gözüküyor.