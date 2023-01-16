Christophe Galtier, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Paris Saint-Germain kadrosunun dağıldığını söylerken toparlanmak için öğrencilerini uyardı.

PSG, Rennes'e kaybetti

Dünya Kupası'nın ardından ikinci mağlubiyetleri

Galtier uyanmaya ihtiyaçları olduğunu söylüyor

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası arasının sona ermesinin ardından Paris'te işler yolunda değil. 1 Ocak'ta Lens'e 3-1 kaybeden PSG, 15 Ocak'ta Rennes'e 1-0 mağlup oldu. Dünya Kupası'nı ardından Ligue 1'de ikinci yenilgilerini alan PSG'de teknik patron Galtier, öğrencilerini uyardı.

NE SÖYLENDİ? PSG Teknik Direktörü Galtier, L'Equipe'e şunları söyledi: "Kendimizi geri bulmalıyız. Bunun zor bir maç olacağını biliyorduk ve öyle oldu. Topa hakimdik ama pozisyon bulamadık. Rennes çok rahat savundu. Endişelenmiyorum ama bir uyandırma alarmına ihtiyacımız var. Dünya Kupası sona erdi. Sekiz haftadır dağıldık, biraz tutarlılık ve hız kazanmalıyız."

BÜYÜK RESİM: PSG'nin, Rennes'e karşı aldığı mağlubiyetin ardından ikinci sıradaki Lens ile arasındaki puan farkı 3'e düştü.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty Images

PSG İÇİN SIRADA NE VAR? Galtier'in öğrencileri, 23 Ocak'ta Fransa Kupası'nda Pays de Cassel ile karşılaşacak.