Brezilyalı yıldız Neymar, saha içinde hüsrana uğrasa da saha dışında mutlu...

NE OLDU? Şubat ortasından bu yana ayak bileğinden sakatlığı bulunan Brezilyalı yıldız, 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Biancardi ile ortak bir Instagram gönderisinde müjdeli bir haber paylaştı.

Birlikte ilk çocuklarını beklediklerini duyuran çift; mutlu bir fotoğrafla bu anı tescillediler.

Neymar'ın, eski sevgilisi Carolina Dantas'tan 11 yaşında bir oğlu bulunuyor.

BÜYÜK RESİM: Çift, duyuruyu şu sözlerle yaptı: "Hayatını hayal ediyoruz, gelişini planlıyoruz ve aşkımızı tamamlamak için burada olduğunu bilmek günlerimizi çok daha mutlu ediyor.

"Seni şimdiden çok seven ağabeyin, büyükannen ve büyükbaban, amcaların ve teyzelerinle güzel bir aileye gel!"

Paylaşıma takım arkadaşları Vinicius Junior, Richarlison ve Marco Verratti'nin yanı sıra Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo'dan da cevap geldi.

NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? PSG yıldızının Şubat ayında yaşadığı ayak bileği sakatlığının onu sezonun geri kalanında takımdan uzak bırakacağı bildirildi.

Brezilyalı yıldız, kulüpte emekli olma arzusunu yinelemesine rağmen, bir sonraki transfer hedefi hakkında söylentiler dolaşmaya devam ediyor.