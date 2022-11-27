PSG'nin yıldızı Lionel Messi, tarihi bir anlaşmayla MLS ekibi Inter Miami'nin yolunu tutuyor

Arjantinli süperstarın, tarihi bir anlaşma imzalayarak Amerika'nın yolunu tutması bekleniyor.

NE OLUYOR? Messi'nin PSG ile olan mevcut sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor ve Barcelona'ya olası dönüşü de dahil olmak üzere bir sonraki hamlesinin ne olabileceği konusunda pek çok spekülasyon var.

Ancak The Times, Messi'nin Inter Miami'ye gitmek için tarihi bir anlaşma yapmak üzere olduğunu açıklarken Arjantinli süperstarın gelecek sezon MLS'e transfer olması bekleniyor.

BÜYÜK RESİM: Messi'nin yapacağı anlaşma, Xherdan Shaqiri'nin Chicago Fire ile imzaladığı yıllık 8.15 milyon Dolar'lık sözleşmeyi aşacak ve bu durum, onu lig tarihindeki en yüksek maaşlı oyuncu haline getirecek.

Lionel Messi'nin Amerika'ya transferi, dünyanın en iyi ligleri arasında olmayı hedefleyen MLS için ileriye doğru önemli adım olacak.

DAHA FAZLASI: The Times, Florida merkezli ekibin Messi'nin eski dostları Cesc Fabregas ve Luis Suarez'i de takıma dahil etmek istediğini bildirdi.

Böylece, Messi'nin transferi daha kolay olacak. Her iki oyuncu da Messi Barcelona'dayken birlikte çalışma fırsatı buldular.

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MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Beklendiği gibi Messi, Arjantin'in Dünya Kupası başarı arayışında büyük bir rol oynuyor.

Cumartesi günü, Meksika'yı 2-0 yenerek C Grubu'ndan çıkma umutlarını canlı tutmak için hayati önem taşıyan açılış golünü attı.

Ufukta; Polonya ile çetin bir maç var ve Arjantin, bir galibiyetin kendilerini eleme aşamasına taşıyacağını biliyor.